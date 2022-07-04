Bel Group Türkiye’de üst düzey atama

Dünya çapında 33 peynir üretim tesisi ve 12 binin üzerinde çalışanı ile sektörde hizmet veren Bel Group’un Türkiye operasyonunda üst düzey atama gerçekleşti.

Dünya çapında 33 peynir üretim tesisi ve 12 binin üzerinde çalışanı ile sektörde hizmet veren Bel Group’un Türkiye operasyonunda üst düzey atama gerçekleşti. La vache qui rit, Karper, Kiri, Babybel, Boursin gibi markaları bünyesinde bulunduran Fransız peynir üreticisi Bel Group’un Türkiye Ülke Müdürü Selim Ardıçdalı oldu.

Sofralara sağlıklı beslenme ve gülümsemeyi birlikte getiren Bel Türkiye’de üst düzey atama gerçekleşti. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olduktan sonra 1 yıl Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesinde Almanca dil eğitimi alan Selim Ardıçdalı, Bel Türkiye’nin Ülke Müdürü oldu.

Çalışma hayatına 1999 yılında Migros Türk T.A.Ş. çatısı altında Meşrubat Kategorisi Satınalma biriminde başlayan Ardıçdalı, 6 yıl süresince Meşrubat-Yağ-Bakliyat, Meyve-Sebze, Et ve Et ürünleri kategorilerinde Satınalma Şefi ve Satınalma Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2005 yılında kariyerine PepsiCo Beverage’da Yerel Zincir Müşteri Müdürü olarak yön veren Selim Ardıçdalı, 2 yıl sonra Ulusal Zincir Mağazalar Müşteri Müdürlüğüne atandı. 5 yıl boyunca Ulusal Zincir Müşterilerinin tamamı ile çalışan Ticari Pazarlama Departmanı’nda görev yaptı. 4 yıl boyunca Modern Kanal ve Yerinde Tüketim Kanallarının Ticari Pazarlama Müdürlüğünü yürüten Ardıçdalı, ardından PepsiCo Cips – Meşrubat Şirketlerinin konsolidasyonu sonrasında da her 2 ana kategorideki tüm markalardan sorumlu oldu.

2016 yılı başında Bel Group ailesine katılan Selim Ardıçdalı, 6 yıldır La Vache Qui Rit, Karper, Kiri ve Minibabybel ürünlerinin Türkiye Satış Direktörü olarak görev alıyordu.