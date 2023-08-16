Benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Benzine gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.

16.08.2023 12:47:030
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Benzine 1 lira 55 kuruş zam geldi

Benzinin litresine bugün 1 lira 55 kuruş zam geldi. Zammın ardından litresi 40 liraya yaklaştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler benzin ve motorin fiyatlarına yansıyor. Benzine bugün gece yarısından itibaren 1 lira 55 kuruş zam geldi.

Güncel akaryakıt fiyatlarına göre İstanbul'da benzinin fiyatı 37 lira 71 kuruş oldu. Ankara'da benzin 38 lira 23 kuruş, İzmir'de 38 lira 34 kuruşa satılıyor.

Motorin fiyatında değişiklik olmadı.

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