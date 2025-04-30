Berkeley ekonomi profesörü DeLong: Türkiye denklemdeki yerini değiştirmeli

Berkeley ekonomi profesörü ve küresel ekonomi konusunda uzman isimlerden Prof. J. Bradford DeLong, Türkiye’yi küresel şoklara en hassas ekonomiler arasında görüyor.

30.04.2025 17:03:200
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Berkeley ekonomi profesörü DeLong: Türkiye denklemdeki yerini değiştirmeli

TUBA İLZE / Capital Mart 2025 sayısından

Berkeley ekonomi profesörü ve küresel  ekonomi konusunda uzman isimlerden J. BRADFORD DELONG, Türkiye’yi küresel şoklara en hassas ekonomiler arasında görüyor. 

Yapısal reformların ertelenmemesi gerektiğini vurgulayan DeLong’a göre teknolojiye dayalı üretim, enflasyonla mücadelede net bir strateji olabilir. Dış borç bağımlılığının düşürülmesi ise kırılganlığı azaltmanın anahtarı... 

DeLong, küresel risk iştahı azaldığında Türkiye’nin hedef tahtasında olabileceği uyarısında da bulunuyor ve “Bir sonraki finansal kriz kapıyı çalmadan Türkiye’nin bu denklemdeki yerini değiştirmesi şart” diye konuşuyor.

Prof. J. Bradford DeLong ile yaptığımız röportajın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ

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