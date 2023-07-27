Berteks yeni ürün serisiyle IDEF’23’te

IDEF’23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda, 25 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı.

Küresel pazardaki payını her geçen gün artıran Berteks Tekstil, alev almayan kumaşları, havacılık, savunma sanayi ve taşıt sektörüne yönelik mukavemeti yüksek paraşüt kumaşları, sinyallerde görünürlüğü engelleyen elektromanyetik kalkanlama kumaşları ile savunma sanayii devlerini tek çatı altında buluşturan IDEF’23’te yerini aldı.

1922’den bu yana aile şirketi olarak tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve 1983 yılından günümüze Bursa’nın en büyük organize sanayi bölgesi Bursa Demirtaş Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Berteks Tekstil, fuarda savunma ve havacılık sanayi için paraşüt kumaşlarından elektromanyetik kalkanlama kumaşlarına ve yanmaz kumaşlara kadar birçok inovatif ürününü sergiliyor.

1500 dereceye kadar yanmayan kumaşlar

Üretiminin yüzde 95’ini ihraç eden, iç piyasada savunma sanayine hizmet veren ve savunma sanayinin onaylı tedarikçisi olan Berteks Tekstil, 1500 dereceye kadar yanmayan, izolasyon sağlayan kumaşlarını, paraşüt ve kurşun geçirmez yelek örneklerini de standında sergiliyor. Berteks Tekstil, yüksek mukavemete sahip ve kurşun geçirmez yelekler için kullanılmak üzere ürettiği yeni ürün grubu Aramid Fabrics’i de fuarda ilk kez katılımcılarla buluşturuyor.



