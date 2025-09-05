BES'de toplam fon tutarı 1.39 trilyon TL'ye ulaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı belli oldu.

Bireysel Emeklilik Sisteminde toplam fon tutarı 1.39 trilyon TL oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 29 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 1 trilyon 398 milyar TL oldu.

BES Özet Verileri

Katılımcıların Fon Tutarı 1.398.114,4 milyon TL

Faizli Fon Tutarı 884.123,0 milyon TL

Faizsiz Fon Tutarı 513.991,4 milyon TL

Devlet Katkısı Fon Tutarı 193.321,9 milyon TL

Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 172.414,8 milyon TL

Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 20.907,1 milyon TL

Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.896.771 Kişi

