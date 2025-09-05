BES'de toplam fon tutarı 1.39 trilyon TL'ye ulaştı

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı belli oldu.
Emeklilik Gözetim Merkezi'nin BES temel göstergelerine göre, Bireysel Emeklilik sisteminde katılımcıların toplam fon tutarı 29 Ağustos 2025 tarihi itibariyle 1 trilyon 398 milyar TL oldu.
BES Özet Verileri
Katılımcıların Fon Tutarı 1.398.114,4 milyon TL
Faizli Fon Tutarı 884.123,0 milyon TL
Faizsiz Fon Tutarı 513.991,4 milyon TL
Devlet Katkısı Fon Tutarı 193.321,9 milyon TL
Faizli Devlet Katkısı Fon Tutarı 172.414,8 milyon TL
Faizsiz Devlet Katkısı Fon Tutarı 20.907,1 milyon TL
Şirketlerin Katılımcılarının Toplamı 9.896.771 Kişi