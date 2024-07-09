Beyaz yakalılar da temmuz zammını bekliyor

Gilda&Partners İnsan Kaynakları Danışmanlık firması kurucusu Jilda Bal, enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte beyaz yaka çalışanların da zam beklentisi içine girdiğini belirtti.

9.07.2024 16:20:420
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Beyaz yakalılar da temmuz zammını bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Haziran ayı enflasyon verilerine göre, işçi ve Bağ-Kur emeklileri %24,73 oranında zam alacak. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) Haziran ayında aylık bazda %1,64, yıllık bazda ise %71,60 arttı. Bu veriler ışığında memur ve memur emeklilerinin maaşlarına %19,30 oranında zam yapılacak. 

Bu zam oranlarının açıklanmasının ardından, beyaz yaka çalışanları maaşlarında benzer oranlarda artış bekliyor. Şirketlerin çalışanlarına beklenen zamları yapmaması durumunda, beyaz yaka çalışanlarının iş arayışına girmesi ve şirket değiştirme oranlarının artmasının gündeme geleceğini belirten Gilda&Partners IK Danışmanlık firması kurucusu Jilda Bal, “iş arayan sayısının artması, iş gücü piyasasında önemli bir hareketliliğe yol açabilir. Asgari ücrete zam yapılmadığı durumda, beyaz yaka çalışanlarının ve iş arama eğilimlerinin nasıl etkileneceği, ekonomik koşullar, sektör dinamikleri ve bireysel tercihler gibi birçok faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Beyaz yaka çalışanları, yurt dışındaki daha iyi maaş ve yaşam koşulları sunan iş fırsatlarına yönelmeye başlayabilir. Çalışanlar, mevcut sektörlerinde yeterli maaş artışı olmadığı takdirde farklı sektörlere veya rollere geçiş yapabilirler. Bazı çalışanlar ise daha bağımsız çalışma fırsatları arayarak serbest çalışma veya kendi işlerini kurma yoluna gidebilirler” dedi.



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