BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİMAS) bugün KAP'a pay başına düşen temettü tutarının güncellenmesine ilişkin açıklama yaptı.

14.05.2025 12:05:470
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BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

BİM temettü miktarını güncelledi: Yeni rakamlar

BİM'den yapılan açıklamada "Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilen paylara düşen temettü miktarı diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılmıştır" denildi.

Buna göre şirket 3 taksit halinde pay başına brüt 13 TL, net 11,050 TL temettü dağıtacak. (Daha önce temettü miktarları şöyleydi: Brüt 12,8458496, net 10,9189720 TL). Yeni açıklamaya göre ilk iki taksit net 3,40 TL, son taksit ise 4,25 TL olacak. Şirketten yapılan açıklamaya göre temettü ödeme tarihleri ise şöyle:

BİM'DEN TEMETTÜ AÇIKLAMASI

Şirketten KAP'a yapılan bildirim şöyle:

26.03.2025 ve 29.04.2025 tarihli açıklamalarımızda, Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin geri alınan payların itfası suretiyle 607.200.000 TL'den 600.000.000 TL'ye indirilmesi ile iptal edilecek paylara düşen temettü miktarının diğer hak sahiplerine eşit olarak dağıtılacağı açıklanmıştı. Payların iptal süreci tamamlanmış olup, pay başına düşen temettü miktarları bu doğrultuda güncellenmiştir.

Nakden dağıtılacak karın hesabında "1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot" eşitliği esası kullanılarak, bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL'lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 13,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL'lik hisseye brüt 13,0 TL, net 11,05 TL nakit kar payı ödenecektir.

Nakit kar payı dağıtımı üç taksitte gerçekleştirilecektir. İlk taksit 18.06.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, ikinci taksit 17.09.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 4,0 TL olarak, 3. taksit ise 17.12.2025 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 5,0 TL olarak dağıtılacaktır.

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