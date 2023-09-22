Bireysel Emeklilik’te hareket: Hedefte 18 yaş altı var

Bu yıl büyük ve orta ölçekli şirketler, özellikle 18 yaş altı segmentten pay alma yarışında. BES’teki oyuncuların fon çeşitlendirmesi ve performanslarında da yoğun rekabet görülecek.

Elçin Cirik / ecirik@capital.com.tr

Capital Ağustos 2023 sayısından

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), 20. yılına girdi ve bugün aktif 15 oyuncu sektörde faaliyet gösteriyor. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre 8,2 milyon katılımcı sayısına ve 476,7 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşıldı. BES’e ilk günden bu yana toplamda 20 kadar şirket lisans belgesi alarak dahil oldu. 2003 yılında 11 şirketle başlayan rekabet, 2015’te en yüksek sayıyla 19 oyuncuya ulaştı. Ancak emeklilik sisteminde sürdürülebilir ve kârlı büyümenin yolu ölçek kazanmaktan geçtiği için bu alan pek çok konsolidasyona da sahne oldu. Bunun en belirgin örneği, 2020 yılında kamu emeklilik şirketlerinin Türkiye Hayat ve Emeklilik çatısı altında birleşmesiyle görüldü. Satın alma ve birleşmelerin yoğun yaşandığı alanda, özellikle son iki yıldır gelen yeni düzenlemeler rekabeti hareketlendiriyor.

BES’te ilk 5 emeklilik şirketi, aslan payını alıyor. 2023 Haziran sonu verilerine göre, Türkiye Hayat ve Emeklilik ile Agesa Hayat ve Emeklilik, fon büyüklüğünde yüzde 19,2 pazar payıyla liderliği paylaşıyor. İki emeklilik şirketiyle faaliyet gösteren Allianz, Anadolu Hayat ve Emeklilik ile Garanti BBVA Emeklilik ve Hayat, liderleri yakın takipte. Birinci ligi oluşturan bu beşli, fon büyüklüğünün yüzde 87,7’sini elinde tutuyor.

Hatta son 3 yılda birinci lig oyuncularının payını 1 puan artırdığı da görülüyor. Katılımcı sayısında da birinci lig oyuncuların payı yüzde 82,4’e ulaşıyor.

* HABERİN DEVAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ