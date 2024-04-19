Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası sert geriledi

Kripto para birimi Bitcoin, İsrail ordusunun İran'a saldırı düzenlediği haberlerinin ardından 60 bin doların altını gördü.

19.04.2024 09:48:040
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Bitcoin, İsrail'in İran'a saldırısı sonrası sert geriledi

Ortadoğu gerilimin artması kripto para piyasalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, söz konusu saldırı haberlerinin ardından ABD dolarının yükselmesiyle Asya seansında yüzde 5,6'dan fazla gerileyerek 59 bin 961 dolara düştü.

Bugün ise TSİ 08.30 itibarıyla 62 bin 59 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı yüzde 13'e yaklaştı.

Tüm zamanların en yüksek seviyesini 73 bin 750 dolarla 14 Mart'ta kaydeden Bitcoin'in fiyatında yaklaşık 40 gündeki düşüş yüzde 15'i aştı.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da 3 bin doların altına indi. TSİ 08.30 itibarıyla Ethereum, 2 bin 997 dolar seviyesinde işlem gördü.

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