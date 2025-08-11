Bitcoin rekora yaklaşıyor... Kripto para piyasasında neler oluyor?

Bitcoin fiyatı bugünkü işlemlerde, 4 haftanın en yüksek seviyesi olan 122 bin 308 dolara kadar tırmanırken, adım adım tarihi zirve seviyesine yaklaşıyor.

Coin Metrics verilerine göre Bitcoin, yüzde 1 artışla 119 bin 782 dolara kadar yükseldi. Ether ise 4 bin 181 dolara yükseldikten sonra yüzde 1,6 düşüş kaydetti. Ether, cuma günü Aralık 2021’den bu yana ilk kez 4 bin dolar seviyesini aşmıştı.

CNBC'nin haberine göre yükseliş, ABD hisse senedi vadeli işlemlerindeki artışla paralel gerçekleşti. 

Coinbase hisseleri piyasa öncesinde yüzde 3’ten fazla, Galaxy Digital yüzde 3, Bitcoin odaklı Strategy hisseleri ise yüzde 2’nin üzerinde değer kazandı. Kripto madenciliği şirketlerinden Mara Holdings, Riot Platforms ve Iren’in hisseleri de yüzde 3’ten fazla yükseldi.

10x Research CEO’su Markus Thielen, rallinin özellikle Asya işlem saatlerinde gerçekleşen alımlar ve ABD borcundaki hızlı artışla desteklendiğini belirtti. 

Thielen, Bitcoin’in temmuz başında yaşadığı yükselişin, ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 trilyon dolarlık borç tavanı artışını içeren yasayı imzaladığı döneme denk geldiğini aktardı.

Thielen’e göre bu ivme devam ederse Bitcoin için bir sonraki önemli direnç seviyesi 133 bin dolar olarak öne çıkıyor.

Ether fiyatına bağlı hisseler de yükseldi. 

Bitmine Immersion Technologies yüzde 11, SharpLink Gaming yüzde 3 değer kazandı. SoSoValue verilerine göre, geçen hafta Ether ETF’lerine 326,83 milyon dolar, Bitcoin ETF’lerine ise 246,75 milyon dolar giriş oldu.

