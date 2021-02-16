Bitcoin'den yeni bir rekor: 50 bin doları gördü!

Bitcoin, 50 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin, gün içerisinde yüzde 4'ten fazla yükselişle 50 bin dolar seviyesini geçerek yeni bir rekor kırdı.

Bitcoin fiyatları, 1 senede neredeyse 5 katına çıkarken 2021 yılında yüzde 67 artış gösterdi. Aralık ayında 20 bin dolar seviyelerinden keskin bir yükseliş ile yeni yılın ikinci haftasında 40 bin dolara ulaşan Bitcoin, sonrasında 30 bin dolara doğru çekilmişti.

Elon Musk’ın tweetleriyle beraber yeniden yükselişe geçen kripto para birimi, Tesla’nın Amerikan sermaye regülatörüne 1,5 milyar dolar aldığını bildirmesiyle rekor üzerine rekor kırmıştı.

Sonrasında ABD’de Miami Belediye Başkanı Francis Suarez, belediyede çalışanların maaşlarının ve vergilerin Bitcoin ile ödenmesi için öneride bulunmuştu. Komisyon, 4’e 1 oyla kararı onaylayarak, konu hakkında atılacak adımların uygulanabilirliğini incelemeyi kabul etmişti.

Kripto paraların ve Bitcoin'in kurumsallaşmasında ana olarak üç aşama bulunuyor: Yatırım fonlarının girmesi, şirketlerin bilançosunda Bitcoin bulunması ve merkez bankalarının Bitcoin alımı. Şu ana kadar ilk iki aşama gerçekleşirken belediye gibi kamu kurumlarının Bitcoin almaya ve kullanmaya başlaması, üçüncü aşamaya geçişte bir ara dönem görevi üstlenebilir.