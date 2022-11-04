Black Friday’de çok ucuz tuzağına düşmeyin

Bu yıl 25 Kasım’da gerçekleşecek Black Friday aylar öncesinden markalar tarafından planlandı ve marketing çalışmalarına başlandı. Ancak uzmanlar alışveriş çılgınlığı öncesi tüketicileri uyarıyor.

Özlem Aydın Ayvacı - Capital ÖZEL

ABD’nin en önemli kutlama zamanlarından biri olan Kasım ayındaki Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma gününe kadar süren Black Friday indirimleri, kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. E-ticaretin salgın döneminde artış göstermesinin ardından markalar yüzde 80’e varan indirimlerle ürünlerini satışa çıkarıyor. Tüketici de yıl boyunca ihtiyacı olan özellikle de elektronik eşya gibi ürünleri Black Friday gibi günlerde kampanyalardan satın alma yoluna gidiyor. Türkiye’de ve dünyada önemli dijital marketing çalışmalarına imza atan, aynı zamanda da pazar yeri yönetimi ve e-ticaret sitesi idaresi de gerçekleştiren Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, 2022 yılı Black Friday günleri öncesinde Capital’in sorularını yanıtladı.

Bu yıl 25 Kasım’da gerçekleşecek Black Friday’in aylar öncesinden markalar tarafından planlandığını ve marketing çalışmalarının başladığını anlatan Emrah Pamuk, tüketicilerin yaşanan ekonomik kriz nedeniyle dikkatli olması uyarısında bulundu. Özellikle elektronik ürün kategorisinde cep telefonları, tablet, bilgisayar, kamera, kulaklık gibi cihazları satın alırken fiyata kadar kampanyanın içeriğine ve satıcının kimliğine bakmayı öneren Pamuk, “Black Friday’de sahtekarların çok ucuz ürün tuzağına düşmeyin” dedi. Pamuk şu cevapları verdi:

Black Friday günlerinde tüketiciler normal fiyatından çok daha düşük bir ürün gördüğünde nasıl hareket etmeliler?

“2022’de gerçekleşen döviz artışı nedeniyle bu yıl tüketiciler 2021’deki Black Friday günlerindeki fiyatları bulamayacak. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli satıcılar, çeşitli sosyal medya kampanyalarıyla gerçek olamayacak kadar düşük fiyatla elektronik ürün, marka saat, giysi, parfüm, ayakkabı gibi ürünleri Black Friday kapsamında satacağını duyuruyorsa tüketici öncelikle temkinli yaklaşmalı. Ürünün daha önceki tüketici yorumlarını ilgili satıcının sayfasında bulup okumalı. Güncel raf fiyatı ile Black Friday’de indirimli fiyatı arasındaki farkı değerlendirmeli. Ekonominin doğasına aykırı şekilde büyük bir indirim ile karşılaşıyorsa, ürünü satın alma refleksinden önce başka sitelerde ve satıcılarda ürünün fiyatını karıştırmalı ve buna göre hareket etmeli.”

Bu dönemde markalar kampanyalarını sadece ucuzluk ve indirim üzerine mi inşa etmeliler?

Böyle dönemlerde tüketiciler ucuz ürünlere yönelir. Ama markaların itibarı da hayli önemlidir. Yaşadığımız günlerde tüketiciyi bilinçlendirmeye dönük kampanyalar daha revaçta duruyor. Markalar tüketicilerini koruduklarını hissettirdikleri oranda daha çok ilgi görüyorlar. En ucuz ürünü satan marka her zaman ilk tercih edilen olmuyor. Güven duygusu, tüketici nezdinde hayli önemli.”

Sizce markalar Black Friday kampanyalarını nasıl yönetirlerse daha kazançlı hale gelirler?

“E-Ticaret mağazaları, küresel satın alma alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde çevrimiçi satışların avantajlarından yararlanıyor. 2021'de Shopify mağaza sahipleri, Black Friday ile Siber Pazartesi arasında küresel olarak toplamda 6.3 milyar ABD doları tutarında satış yaparak 2020'ye göre yüzde 23'lük bir artış elde etti. Black Friday pazarlama stratejileri söz konusu olduğunda, herkese uyan tek bir cevap yoktur. Müşterilerinizi ve onlar için en iyi neyin işe yarayacağını bilirsiniz. Ancak pazarlama stratejinize yardımcı olabilecek bazı denenmiş ve test edilmiş stratejiler vardır. Tüketicilerin Black Friday’e katılan markalardan beklediği ortalama indirim oranı anket sonuçlarına yüzde 53 olarak yansıyor. Öte yandan katılımcıların yalnızca yüzde 31’i Black Friday indirimlerini yeterli bulurken yüzde 41’i yapılan indirimleri yetersiz bulduğunu ifade ediyor.”

Araştırmalara göre Black Friday’de alışveriş yönelimleri nasıl değişiyor? Öte yandan kampanyalarınız hangi mecralarda daha yoğunlaşıyor?

“Türkiye’de Black Friday’de erkekler kadınlardan daha çok alışveriş yapma eğilimini gösteriyor. Erkekler yüzde 63, kadınlar yüzde 20 oranında internetten alışveriş yapmayı tercih ediyor. En çok alışveriş yapılan mecralar ise Trendyol, Hepsiburada ve Gittigidiyor olarak ön planda. Bu dönemde biz de en çok Instagram, Facebook, TikTok ve LinkedIn gibi kanallarda Black Friday kampanyaları yapıyoruz.”