Bodrum'da sağlık turizmine yeni yatırım

İş insanı ve Sianji Group Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır, Bodrum’daki yeni sağlık yatırımı hakkında bilgi verdi.

‘Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyu’ olarak adlandırılan sıcak deniz suyunu, 1 milyon doların üzerinde bir yatırım yaparak tesislerinde kullanan Recai Çakır, kaplıca suyunu otelin içerisindeki havuzlardan birinde ve özel havuzlu, jakuzi ve hamamlı 5 VIP odasında hizmete sunarak Bodrum’da sezonu 12 aya çıkarttıklarını söyledi.

Bodrum Gümüşlük (Kadıkalesi mevkiinde) 650 metre derinden çıkartılan ve 500 metre uzaktan Sianji Well-Being Resort’a getirtilen kaplıca suyunun eşsiz bir şifa kaynağı olduğunu belirten Çakır, “Bodrum’da Sianji Well-Being Resort’ta Türkiye’nin en zengin mineralli kaplıca suyunu kullanıyoruz. Tesisimizdeki bu su, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeki Karagülle’nin verdiği raporda beş derde deva, ‘mineral bakımdan zenginleştirilmiş deniz suyu’ olarak geçiyor” dedi.

Şu anda, Bodrum’da bu zengin kaplıca suyunu tesisine bağlayan ilk turizm işletmesi olduklarını belirten Çakır, “Bundan sonra birkaç yere daha bağlanacağını ümit ediyoruz. 35 yılını bu sektöre vermiş bir turizmci olarak diyebilirim ki, bu bölgenin eşsiz bir kaynağı var. Burası sadece yaz tatili olarak anılmamalı, sene boyunca, turizm, burada kesintisiz ve sürdürülebilir bir şekilde yapılabilir” diye konuştu.

Zengin mineralli kaplıca suyunu, özel havuz ve VIP odaların yanı sıra -geliştirdikleri özel termal kürler sayesinde- banyo, içme kürleri ve diğer ek uygulamalarla birlikte (masaj, egzersiz, diyet, sağlık eğitimi, hamam, sauna, buhar banyosu) misafirlerin kullanımına sunduklarını söyleyen Çakır, 'Bu kaplıca suyu, eklem hastalıklarına, cilt ve deri hastalıklarına iyi geliyor. Ameliyat sonrası travmaların ve kısmi felçli olarak tanımlanan hastaların çabuk iyileşmesine fayda sağlıyor ve aynı zamanda zayıflatma özelliğine sahip. Sağlıklı kişilerde ise bağışıklığın güçlenmesine, dinçleşmeye, organ fonksiyonlarının sağlığını artırmaya çok etkili. Aynı zamanda, yüksek mineralli yapısıyla anti-aging, ciltte gençleşme ve yenilenme etkisi yaratıyor' dedi.



















