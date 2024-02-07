Bor Şeker AŞ'nin halka arzı, BORSK kodu ile Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 9 Şubat'a kadar sürecek.

Bor Şeker AŞ'nin halka arzında talep toplama başladı.

Bor Şeker AŞ'nin halka arzı, BORSK kodu ile Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından 9 Şubat'a kadar sürecek.

Halka arz fiyatı pay başına 26,54 lira olarak belirlenen şirketin 40 milyon lot sermaye artırımı, 30 milyon lot ortak satış olmak üzere payları satışa çıkacak. Böylece, şirketin yüzde 29,17'si halka açılmış olacak.

Halka arz edilecek hisselerin yüzde 59'u yurt içi bireysel yatırımcıya, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcıya, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcıya ve yüzde 1'i de çalışanlardan ve çiftçilerden oluşan yatırımcılara ayrılırken halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1 milyar 850 milyon lira olması bekleniyor.

"Toprağın gücüne inan bereketine ortak ol"

Bor Şeker AŞ Genel Müdürü ve şirketin ortağı Emir Haktan Dişli, AA muhabirine, halka arz geliriyle güneş enerjisi santrali kuracaklarını ve verimliliği artıracak modernizasyon yatırımları yapacaklarını söyledi.

Dişli, halka arzın manevi açıdan çok değerli olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şirketimize kurumsallık, şeffaflık katacağına, yerel ve uluslararası bilinirliğimizi artıracağına inanıyoruz. Dolayısıyla ortaklarımızı artırmak, halkımızla ortak olmak, büyüyeceğine inandığımız bu şirketin büyüme hikayesine halkın da ortak olması bizim için çok değerli. 'Toprağın gücüne inan, bereketine ortak ol' diyoruz kısaca bize yatırım yapmayı düşünen herkese."

"Yatırımlarımıza devam ederek verimliliğimizi artırmak istiyoruz"

Emir Haktan Dişli, Bor Şeker AŞ'nin halka arz öncesi de büyük yatırımlar yaptığını hatırlatarak "Bu yıl da yatırımların devamını gerçekleştirerek şekerimizi çok daha verimli bir şekilde üretmeyi hedefliyoruz. Verimliliğimizi artırmak istiyoruz. Daha kısa zamanda daha çok şeker üretmek istiyoruz." diye konuştu.

A kota üretimlerinin fazlasını ihraç edebildiklerine değinen Dişli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu sene 70 bin 560 ton yurt içine satışımız gerçekleşecekken, 33 bin ton yurt dışına ihraç hedefliyoruz. Geçtiğimiz senelerde bu oran bazı yıllarda yüzde 20, bazı yıllarda ise yüzde 30'ları buldu. Bu oranın gittikçe artacağını düşünüyoruz. Çünkü Bor Şeker'in üretim hızı kota artış hızından daha hızlı olacak ve daha fazla üretip günün sonunda Suriye, Irak gibi ülkelere ihracatımız her geçen yıl daha fazla olacak diye öngörüyoruz."