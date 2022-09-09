Borsa günün ilk yarısında rekor kırdı, euro yükseldi

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 83,64 puan ve yüzde 2,43 değer kazancıyla 3.521,05 puan oldu. Toplam işlem hacmi 52,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 6,88, holding endeksi yüzde 1,28 yükseldi.,

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 2,06 ile spor oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.545,86 puana taşımasının ardından 3.500-3.540 bandında dengelendi.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası'nın dün beklentiler doğrultusunda 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ayki para politikasına ilişkin belirsizliklerin azalmasıyla küresel pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

Öğleden sonra Fed üyelerinin konuşmalarının yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.550 puanın direnç, 3.380 ve 3.330 seviyelerinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda gün ortası: Euro yükseldi

Dün 3.437,41 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 27,69 puan ve yüzde 0,81 değer kazanarak 3.465,10 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 3.452,23, en yüksek ise 3.545,86 puan ile rekor seviyeyi gördü.



Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 3,55, hizmetler endeksi yüzde 0,58, teknoloji endeksi yüzde 0,95 ve sanayi endeksi yüzde 1,66 değer kazandı.



Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 75'i yükseldi, 23'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Akbank, Yapı Kredi, Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C) ve Kardemir (D) oldu.



Altının onsu 1.727 dolar seviyesinde



Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0090, sterlin/dolar paritesi 1,1620 ve dolar/yen paritesi 142,0 düzeyinde seyrediyor.



İstanbul serbest piyasada dolar 18,2400 liradan, avro 18,3980 liradan satılıyor.



Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 1,1 artışla 1.727 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,8 artışla 90 dolardan işlem görüyor.