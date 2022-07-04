Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,88 artışla 2.465,40 puana yükseldi.

4.07.2022 13:19:000
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,62 puan değer kazanarak 2.465,40'a çıktı. Toplam işlem hacmi 11,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,56 ve holding endeksi yüzde 1,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,60 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,50 ile elektrik oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haziranda aylık bazda yüzde 4,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 6,77 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 78,62, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 138,31 olarak kaydedildi.

Analistler, dünya genelinde resesyon ve enflasyon ikilemi arasında kalan pay piyasalarında yön arayışının sürdüğünü ifade etti.

Bu hafta makroekonomik veri gündeminin yoğun olduğunu, açıklanacak verilerin fiyatlamalara yön verebileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.380 ve 2.340 seviyelerinin destek, 2.480 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Çeşme bayramda günlük 1 milyondan fazla turist ağırlamayı bekliyor

Çeşme bayramda günlük 1 milyondan fazla turist ağırlamayı bekliyor

En zengin 10 isim 250 milyar dolar kaybetti: Yükselişteki 2 isim

En zengin 10 isim 250 milyar dolar kaybetti: Yükselişteki 2 isim

Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarına 1 milyar liralık yatırım yapılacak

“Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” Belli Oldu: İşte ilk 3

“Türkiye'nin Gönlü Zengin 50 İş İnsanı” Belli Oldu: İşte ilk 3

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira oldu

Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini ne?

Ekonomistlerin haziran enflasyonu tahmini ne?

Yorum Yaz