Borsa haftaya rekorla başladı: Piyasalar nasıl?

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,21 yükselerek 9.639,23 puanla rekor seviyeden başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,40 puan ve yüzde 0,21 değer kazanarak 9.639,23 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 0,18 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75 ile orman kağıt basım olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,23 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 5,37 değer kazancıyla 9.618,83 puanla rekor seviyeden tamamladı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.700 ve 9.800 seviyelerinin direnç, 9.600 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Dolar/TL 32,01 seviyesinden işlem görüyor

Dolar/TL, haftaya değer kaybıyla başlamasının ardından 32,0060 seviyesinden işlem görüyor. Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,4 artışla 32,0318'den tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya ise değer kaybıyla başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,1 azalışla 32,0060'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 düşüşle 34,6630, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 40,4150'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 104,4 seviyesinde bulunuyor. Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 105 ve 106 seviyelerinin direnç, 104 ve 103'ün ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 32,0040 liradan, euro 34,6830 liradan haftaya başladı. Serbest piyasada 32,0020 liradan alınan dolar, 32,0040 liradan satılıyor. 34,6810 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,6830 lira olarak belirlendi. Cuma günü doların satış fiyatı 31,9480 lira, euronun satış fiyatı ise 34,5710 lira olmuştu.

VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, haftaya yüzde 0,5 artışla 10.737,00 puandan başladı.

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 10.737,00 seviyesinden işlem gördü. Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 4,7 üzerinde 10.688,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 10.718,25 puana çıktı.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.800 ve 10.900 seviyelerinin direnç, 10.700 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.