Borsa İstanbul’da bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen ilk üç hisse Albaraka Türk Katılım Bankası, VakıfBank, yüzde 21,67 ile Halkbank oldu.

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 4,17 kazançla 3.146,10 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 3.010,69 puanı, en yüksek 3.188,07 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 5,75 artışla 3.194,23 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,63 primle 4.998,97 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 4,42 kazançla 2.486,29 puana ve Teknoloji Endeksi ise yüzde 2,86 artışla 3.153,02 puana yükseldi.

Albaraka Türk Katılım Bankası en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 32,14 ile Albaraka Türk Katılım Bankası oldu. Albaraka Türk Katılım Bankası’nı yüzde 26,57 ile VakıfBank, yüzde 21,67 ile Halkbank izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 11,42 ile Qua Granite, yüzde 6,51 ile Global Yatırım Holding, yüzde 6,26 ile Pegasus Hava Yolları şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul’da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 119 milyar 187,2 milyon lirayla Koç Holding, 118 milyar 923,4 milyon lirayla Ford Otomotiv Sanayi ve 117 milyar 936 milyon lirayla Sasa Polyester oldu.