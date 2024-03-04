Borsa İstanbul'da gong Artemis Halı için çaldı

Artemis Halı, bugün düzenlenen gong töreninin ardından Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Artemis Halı, 27-28 Şubat'ta gerçekleşen talep toplama sürecini yatırımcılardan gelen yoğun katılımla tamamlayarak, bugün itibarıyla "ARTMS" koduyla Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Şirketin halka arzına 2 milyon 189 bin 498 yatırımcı katıldı.

Halka arz gong törenine Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Artemis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı, Artemis Halı Yönetim Kurulu üyeleri, şirketin halka arzına aracılık eden İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ yöneticileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, Türk halı dokuma geleneğinin çağdaş temsilcisi Artemis Halı'nın, bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayarak marka değerini daha da yükselteceğini söyledi.

Ergun, "Geniş bayi ağı ve farklı ülkelere yaptığı ihracatla oluşturduğu güçlü yapısını, halka arzla elde ettiği gelirle yatırımlarını gerçekleştirerek daha da güçlendirecektir. Bu şekilde, şirketin yatırımlarının finansmanına, marka değerine ve kurumsallaşmasına katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına ve aracı kuruma teşekkür eden Ergun, "Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Artemis Halı'ya 'Borsamız ailesine hoş geldiniz' diyorum." şeklinde konuştu.

"Yatırımcılarımızdan aldığımız güçle ülkemiz için daha çok çalışacağız"

Artemis Halı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Batallı da şirkete güvenip yatırım yapan tüm yatırımcılara teşekkür etti.

Yola çıktıkları 2012'den bu yana inovasyon, kalite ve estetik değerlerle büyüyerek sektörde faaliyet gösteren köklü markalardan biri haline geldiklerini dile getiren Batallı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnovasyonu teşvik ederek 12 yıldır büyük bir titizlikle çalışıyoruz. Uzun yıllardır sektöründe sağlam adımlarla ilerleyen Artemis Halı, bugün burada yepyeni bir dönemin başlangıcını gururla kutluyor. Bu önemli gün, geçmişte elde ettiğimiz başarıların bir göstergesi olarak, geleceğe umut ve heyecanla bakmamıza vesile olacaktır. Bu tören, sadece Borsa'da ilk işlem gününde bir gongun çalması değil, aynı zamanda Artemis Halı'nın geleceğe yönelik kararlılığının ve gücünün göstergesidir. Halka arz, Artemis Halı'nın başarılarla dolu gelişimindeki önemli dönüm noktalarından biri olacaktır."

Batallı, yatırımcılardan aldıkları güçle sektör ve ülke için daha çok çalışacaklarını kaydederek, başarıyla tamamlanan Artemis Halı halka arzının hayırlı olması temennisinde bulundu.

"507 milyon lira büyüklüğündeki halka arza yaklaşık 2,2 milyon yatırımcı katıldı"

İnfo Yatırım Genel Müdürü Tarkan Akgül ise halka arzlarla sermaye piyasalarının gelişmesine, şirketlerin finansman olanaklarına erişmesine ve yatırımcıların da şirketlerin geleceğine ortak olmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

İnfo Yatırım olarak 2023'te 7 şirketin halka arzına aracılık ederek başarılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Akgül, şu açıklamalarda bulundu:

"2024 yılında da Artemis Halı ile birlikte ikinci halka arzımızın başarıyla tamamlanmasının gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Artemis Halı'nın 507 milyon lira büyüklüğündeki halka arzına yaklaşık 2,2 milyon yatırımcı katılırken, yatırımcıların gösterdiği ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arzla birlikte kurumsal yapısını ve özkaynaklarını daha da güçlendirerek yoluna devam edecek olan Artemis Halı ve değerli ekibine başarılar diliyorum."