Borsa İstanbul'da gong Batı Ege GYO için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Halk Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Bülent Sezgin, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Derya Baltalı, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Baltalı, Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Batı Ege GYO Genel Müdürü Alper Baltalı ve Batı Ege GYO çalışanları ile halka arzda görev alan diğer taraflar katıldı.

Batı Ege GYO halka arzında hem yabancı hem de yerli yatırımcılar, arz edilen paylara toplam 3,74 kat taleple ilgi gösterdi.

Korkmaz Ergun, törendeki konuşmasında, Batı Ege GYO'nun bugüne kadar gösterdiği başarıda, kurucularının tecrübelerinin, birikimlerinin ve kurumsal hafızasının çok önemli katkısı olduğunu belirterek, "Bugün ise borsamızda işlem görmeye başlayarak, yeni ortaklarından elde ettiği güçle, bu başarılarını daha da ileriye taşıyacak ve dünya çapında markalardan biri olma hedefinde önemli bir adım atmış olacaktır. Bu halka arzdan elde ettiği gelir ile projelerini ve yatırımlarını gerçekleştirecek ve hedeflerini yükseltecektir. Bu halka arzda emeği geçen herkese, tüm şirket ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Batı Ege GYO Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik ise Batı Ege GYO'nun bugünden itibaren Borsa İstanbul'da değerleneceğini ve pay piyasasında yerini alacağını aktararak, "Denizli piyasasına rol model olması belki de bugünkü halka arzın en önemli unsurudur. Yatırımcıların gösterdiği bu ilgi, ülkemize, ekonomimize ve şirketimize duyulan güveni ifade etmektedir. İlgi gösteren bütün yatırımcılara teşekkür ederiz. Güçlenen öz sermayemizin verdiği güçle portföyümüzde yer alan arsalarda projeler geliştirecek ve yeni yatırımlarımıza yoğunlaşacağız." yorumunu yaptı.