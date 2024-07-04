Borsa İstanbul'da gong Seğmen Gıda için çaldı

Reçel, bal, helva başta olmak üzere birçok ürünü tüketiciyle buluşturan Seğmen Gıda paylarının halka arzında, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 2,05 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan 1,69 kat talep geldi.

Toplam halka arz büyüklüğü ise 1 milyar lira olarak gerçekleşirken şirket, bugün itibarıyla "SEGMN" koduyla işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul'da düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Seğmen Kardeşler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Seğmen, Seğmen Kardeşler Gıda Genel Müdürü Okan Bayrak, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Özcanlı, Emine Yaka, Suha Muhsin Değerli, Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ve Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar katıldı.

Ergun, törende yaptığı konuşmada, Seğmen Gıda'nın, 50 yılı aşkın bir tecrübeyle sektörün önde gelen, rekabet gücü yüksek kıymetli bir marka olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin lezzetlerini, teknolojiyle buluşturarak tüm dünyaya sunmaktadır. Seğmen Gıda gibi üretim yapan reel sektör şirketlerimizin büyümelerinin finansmanını sağlayabilmeleri için halka açılmayı tercih etmelerini çok değerli buluyoruz. Aynı zamanda, kurumsallaşma yolculuğunda sermaye piyasalarının sunduğu imkanlardan yararlanarak, kurumsal yapılarını daha da güçlendirmelerini çok önemsiyoruz. Bu vesileyle halka arzda emeği geçen herkese, şirket ve aracı kurum çalışanlarına teşekkür ediyorum. Halka arzın, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyor, Seğmen Kardeşler Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Müşterilerimize daha çeşitli ve yenilikçi ürünler sunacağız"

Seğmen Kardeşler Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Gülsen Seğmen de "Seğmen Kardeşler AŞ olarak tarihimizde önemli bir dönüm noktasını, Borsa İstanbul'da hisselerimizin halka arzını kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Halka arz sürecimizde şirket olarak temel hedefimiz, kurumsallaşma ve şeffaflık alanlarında önemli bir ilerleme kaydetmekti. Bu süreçle birlikte Seğmen Kardeşler AŞ olarak daha güçlü, güvenilir ve şeffaf bir yapıya kavuştuğumuza inanıyoruz." diye konuştu.

Halka açık bir şirket olarak, paydaşların güvenini sağlamanın en büyük öncelikleri olacağını vurgulayan Seğmen, halka arzdan sağlayacakları kaynağın yarısıyla işletme sermayesini güçlendireceklerini, diğer yarısını yeni yatırımlar ve yeni ekip, ekipman ve mevcut ekipmanların renovasyonlarıyla robotik teknolojiler gibi alanlardaki renovasyon çalışmalarına yönlendireceklerini söyledi.

Bunların yanı sıra Afyonkarahisar'da bu yıl içerisinde faaliyete geçirdikleri fabrikalarının kapasitesini de artırmayı planladıklarını belirten Seğmen, şunları kaydetti:

"Mevcut üretim hatlarımızda, yeni yatırım yapacağımız hatların beslemelerinde ve paketlemede robotik teknolojiler kullanacağız. Bu adımlar, üretim verimliliğimizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda ürünlerimizin kalitesini ve çeşitliliğini de artıracaktır. Farklı paketleme ve ambalajlama makineleriyle ürün yelpazemizi genişletecek, müşterilerimize daha çeşitli ve yenilikçi ürünler sunacağız.

Halka arz sonrası dönem, bizim için büyük fırsatlar barındırmaktadır. Türkiye'de talebin çok ciddi arttığı donmuş sebze ve meyve üretiminde kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz. İhraç pazarlarımızı genişletmek için yurt dışı dağıtım ağına yatırım yapacağız. Bu adımlar, uluslararası pazarda daha güçlü bir konuma sahip olmamızı sağlayacak ve ülkemize daha fazla döviz kazandırmamıza katkıda bulunacaktır."

"Piyasa değeri 5,3 milyar lirayı aştı"

Gedik Yatırım Genel Müdürü Ersan Akpınar da Seğmen Gıda'yı yatırımcılarla buluşturduklarını belirterek, toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar lira olarak gerçekleşen Seğmen Gıda'nın halka arz edilen paylarının toplamda 534 bin yatırımcıya dağıtıldığını söyledi.

Akpınar, "Halka arz sonrası büyüyen ve piyasa değeri 5,3 milyar lirayı aşan Seğmen'in büyüme yolculuğuna yeni yatırımcıları da ortak etmesinden ayrı bir mutluluk duyuyor ve borsamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.