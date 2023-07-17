Borsa rekor seviyeyi gördü

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,08 ile inşaat oldu.

17.07.2023 13:14:560
Paylaş Tweet Paylaş
Borsa rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 6.581,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

BIST 100 endeksi, 6.581,39 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 141,88 puan ve yüzde 2,20 değer kazancıyla 6.579,61 puan oldu. Toplam işlem hacmi 62,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,67 ve holding endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 5,08 ile inşaat oldu.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

İbre Online'a dönüyor

İbre Online'a dönüyor

Müşteriyi anlama yarışı

Müşteriyi anlama yarışı

Patronların 20 yaş iş tercihi

Patronların 20 yaş iş tercihi

Sınır ötesi istihdam liderleri

Sınır ötesi istihdam liderleri

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Efsane'lerden mükemmellik formülü

Bağlılıkta müthiş erozyon

Bağlılıkta müthiş erozyon

Yorum Yaz