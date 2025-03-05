Borsada, 2 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi alındı.

5.03.2025 10:51:010
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Borsada, 2 hisseye kredili işlem yasağı

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Şeker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ paylarına 4 Nisan tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında DAGI.E ve SEGYO.E payları 05/03/2025 tarihli işlemlerden (seans başından) 04/04/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.




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