Borsada 2 hisseye kredili işlem yasağı!

Yeşil Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ve İhlas Gayrımenkul Proje Geliştirme ve Ticaret olmak üzere iki hissenin paylarına bir ay boyunca kredili işlem yasağı geldi.

Borsa İstanbul, iki hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında; Yeşil Gayrımenkul Yatırım Ortaklığı ve İhlas Gayrımenkul Proje Geliştirme ve Ticaret olmak üzere iki hissenin paylarına 3 Ocak tarihine kadar kredili işlem yasağı geldi.

KAP'a yapılan açıklamada, Yeşil GYO için "YGYO.E payları 04/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

İhlas Gayrımenkul Proje Geliştirme ve Ticaret payları için ise "IHLGM.E paylarında 04/12/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 03/01/2025 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar brüt takas uygulanacaktır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı tedbiri) brüt takas tedbirinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir" açıklaması yapıldı.