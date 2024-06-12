Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı geldi

İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi'nin hisse paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

12.06.2024 09:38:580
Paylaş Tweet Paylaş
Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı geldi

Borsa İstanbul, üç hissenin paylarına kredili işlem önlemi aldığını duyurdu.

Borsa İstanbul'dan yapılan Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında İzmir Fırça Sanayi ve Ticaret, Link Bilgisayar Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret ile Uşak Seramik Sanayi olmak üzere üç hissenin paylarına 11 Temmuz tarihine kadar açığa kredili işlem yasağı geldi.

Açıklamada, "Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında IZFAS.E, LINK.E ve USAK.E payları 12/06/2024 tarihli işlemlerden (seans başından) 11/07/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecektir" denildi.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Fitch Ratings Bankalar Direktörü'nden 'Türk bankalar'ı analizi

Fitch Ratings Bankalar Direktörü'nden 'Türk bankalar'ı analizi

Dış ticaret endeksleri açıklandı: İhracat azaldı, ithalat arttı!

Dış ticaret endeksleri açıklandı: İhracat azaldı, ithalat arttı!

İnşaat maliyetlerinde dirençli enflasyon ivmesi sürüyor

İnşaat maliyetlerinde dirençli enflasyon ivmesi sürüyor

Özel sektörün, yurt dışı kredi borcu arttı

Özel sektörün, yurt dışı kredi borcu arttı

Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı geldi

Borsada 3 hisseye kredili işlem yasağı geldi

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde değişiklik

Yorum Yaz