Borsada işlem gören GYO sayısı 48 oldu

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) Komitesi Başkanı Berra Doğaner, "Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır." ifadesini kullandı.

26.02.2024 15:37:120
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Borsada işlem gören GYO sayısı 48 oldu

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören GYO sayısı 2023'teki 9 yeni halka arzla 48'e ulaştı.

Borsa İstanbul'da 2023 yılında 9'u GYO olmak üzere toplamda 54 yeni şirket halka arz edildi. Geçen yıl firmaların halka arz büyüklükleri 79 milyar liraya ulaşırken, bunun 15,9 milyar lirasını GYO'lar oluşturdu. Böylelikle halka arzların tutar olarak yüzde 20'si GYO'lar üzerinden gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Berra Doğaner, 2023'ün GYO'lar açısından önemli bir dönemeç olduğunu belirterek, "Borsada işlem gören GYO sayısı 2014-2022 arasında 8 adet artmışken 2023'te 9 yeni GYO’nun halka arz edilmesi GYO'ların potansiyelinin bir göstergesidir. Borsada işlem gören toplam GYO sayımız 48'e ulaşmıştır. 2024 yılında da GYO halka arzlarının etkili biçimde sürmesini beklemekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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