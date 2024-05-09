BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG anlaşması imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız.

9.05.2024 10:04:020
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BOTAŞ ve ExxonMobil, LNG anlaşması imzaladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ve ExxonMobil arasında sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine ilişkin işbirliği anlaşması imzalandığını duyurdu.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından söz konusu anlaşmaya ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'nin halihazırda Türkiye'nin LNG tedariki sağladığı önemli ülkelerden biri olduğunu belirten Bayraktar, "Çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiğimiz Washington'da BOTAŞ ve ExxonMobil arasında LNG ticaretine ilişkin bir işbirliği anlaşması imzaladık." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Uzun vadeli olması planlanan bu anlaşma ile kaynaklarımızı çeşitlendirme noktasında bir adım daha atmış olacağız. Gazlaştırma kapasitesiyle dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Hem ülkemizin hem bölgemizin enerji arz güvenliğine katkı sağlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bayraktar, Washington'da Caspian Policy Center Yönetim Kurulu üyeleriyle de buluştuklarını bildirdi. Türkiye'nin hem yerli kaynaklarının hem de uluslararası işbirlikleriyle sağladığı kaynak çeşitliliğinin ülkenin ve Avrupa'nın enerji arz güvenliğine katkısına dikkati çektiklerini aktaran Bayraktar, şunları kaydetti:

"Hazar Bölgesi ülkeleri ve ülkemiz arasında gerçekleştirilecek yeni altyapı projeleri de bu katkıyı güçlendirecek, küresel enerji arz güvenliğini de olumlu yönde etkileyecektir."

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