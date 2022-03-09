Boya ve kaplama sektörü paintistanbul & Turkcoat fuarında buluşuyor

Dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı boya ve kaplama etkinlikleri arasında gösterilen fuar, dört yıllık aranın ardından sektör profesyonelleri ve tüketicilerle buluşacak.

Tüm dünyada 164 milyar dolarlık boya ve kaplama sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olarak kabul edilen paintistanbul & Turkcoat fuarı, 17-19 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Uluslararası platformlarda dünyanın en büyük ve geniş kapsamlı boya ve kaplama etkinlikleri arasında gösterilen fuar, dört yıllık aranın ardından sektör profesyonelleri ve tüketicileri 8’inci kez bir araya getirecek.

Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) ve Artkim Fuarcılık işbirliğiyle düzenlenen, Uluslararası Boya ve Boya Hammaddeleri, Yapı Kimyasalları Fuarı olarak lanse edilen paintistanbul & Turkcoat fuarında dört yıllık aranın ardından geri sayım başladı. 2020 yılında pandemi önlemleri kapsamında ertelenen fuar, 17-19 Mart 2022 tarihleri arasında sektörün öncü kuruluşlarını İstanbul Fuar Merkezi’nde bir araya getirecek.

Katılımcı ve ziyaretçi rakamları ile sektörün dünyaca kabul görmüş ve takip edilen sayılı boya ve hammaddeleri etkinliklerinden biri olan paintistanbul & Turkcoat fuarı; her yıl büyüyen Türkiye boya ve hammaddeleri sektörünün yurtiçi ve yurt dışındaki sektörel tanıtımı ile birlikte ihracatına önemli katkılar sağlaması açısından da son derece etkili bir role sahip.

“Türk boya sektörü, Avrupa’nın en büyük pazarları arasında yer alıyor”

Paintistanbul & Turkcoat Fuarı’nın temel amaçlarından birisinin de Türk Boya Sanayi’ni dünyaya tanıtmak ve rekabet koşulları günden güne artan küresel pazarda Türkiye’nin yerini sağlamlaştırmak olduğuna dikkat çeken Boya Sanayicileri Derneği (BOSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Akın Akçalı, “Türk boya sektörü; üretim kalitesi ve kabiliyetleriyle uluslararası standartları yakalamış ve dünyanın birçok noktasına ihracat gerçekleştiren son derece önemli bir sektördür. Ülkemiz, Avrupa genelindeki 5. büyük boya üreticisi olmasının yanı sıra, giderek artan üretimi ve teknolojik alt yapısı ile kendi bölgesinde uluslararası boyutlu sektörel bir güç olma hedefi doğrultusunda ilerlemektedir. Türk boya sektörü olarak 164 Milyar Dolarlık küresel boya ve kaplama pazarının yaklaşık %2’sine hakim durumdayız.

Katılımcı firmalar 17-19 Mart 2022 tarihlerinde düzenlenecek Paintistanbul & Turkcoat fuarında; yurtiçi ve yurt dışından gelen ziyaretçilerin beğenisine sunacakları yenilikçi ürün ve hizmetler ile en yeni teknolojilerini geniş bir kitleye ulaştırma ve yeni iş bağlantıları kurma fırsatı yakalayacak. Bu bağlamda sektörün bütün hammadde, makine, ekipman ve üretim teknolojileri ihtiyaçlarına karşılık bulabilmesi adına ideal bir platform sunan Paintistanbul & Turkcoat 2022 Fuarı; üretici ile alıcı arasında bir kez daha önemli bir köprü görevi haline gelecek” diye konuştu.

Türkiye, fuarlar için çok büyük potansiyel taşıyor

Yeni dönemde birçok yeniliği de bünyesine katan Paintistanbul & Turkcoat 2022 Fuarı ile ilgili bilgiler veren Artkim Fuarcılık Genel Müdürü Cengiz Yaman ise; pandemi sürecinin her ülke gibi ülkemizi de etkilediğini ancak Türkiye’nin dinamik yapısı nedeniyle fuar sektöründe çok hızlı bir toparlanma yaşandığını ifade etti.

Cengiz Yaman fuarların, pandemi öncesinde olduğu gibi yine hem sektörü bir araya toplayan hem de yurt içi ve yurtdışı odaklı, yüksek hacimli iş birliklerine olanak sağlayan ortamlar olduğunu belirterek bu yılki fuardaki yenilikler hakkında bilgi verdi: “Bu organizasyonda fiziki fuarın bitimiyle açılarak 3 ay boyunca erişime açık kalacak bir sanal fuar platformumuz da olacak. Bu sayede firmalar için uzun süreli iletişim imkanı ve yüksek marka görünürlüğü sağlamayı hedeflerken, ziyaretçiler için de zaman kısıtlaması olmaksızın ihtiyaçlarına yönelik olarak firmalar hakkında bilgileri görüntüleme ve online toplantı yapma imkanı sunacağız.”

paintistanbul & Turkcoat dijital dünyada da var

Sanal fuarın yanı sıra AllArtkim mobil uygulamasında ise kullanıcılar fuar ziyaretlerini planlayabilecek, firmalar hakkında detaylı bilgileri görüntüleyebilecek, konferans programının detaylarını inceleyebilecek, online toplantı organize edebilecek ve fuar alan ile ilgili diğer tüm detaylara erişebilecekler.

Fuar alanında sektör uzmanları tarafından düzenlenecek paneller, Turkchem TV Youtube kanalından eş zamanlı olarak canlı yayınlanacak olup, binlerce sektör profesyoneli dinleyiciye ulaşacak.