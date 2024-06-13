Boyner hedef büyüttü: 2024’te ciroyu ikiye katlayacağız

Tuba İlze - CAPİTAL

Boyner’in dört yıl önce başlayan mağazacılık dönüşümü hakkında bilgi veren Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan, 2024 yılının dönüşümden gelen itici güçle iyi başladığını, 2023 cirosunu ikiye katlayarak 40 milyar TL ciro hedefine koştuklarını söyledi.

Perakende sektörünün güçlü oyuncusu Boyner, 2024 yılı stratejik planlarını ve hedeflerini açıkladı. Boyner Büyük Mağazacılık CEO’su Eren Çamurdan 2020 yılından bu yana devreye aldıkları mağazacılık dönüşümün yolculuğunda vites artırdıkları ve ivmelenerek büyüdükleri bir dönemde olduklarına değindi. Çamurdan: “2023 tüm dinamiklerine rağmen pandemide başladığımız dönüşüm yolculuğumuzun meyvelerini toplamaya başladığımız bir dönem oldu. 2023 toplam ciromuzu 2022’ye göre yüzde 116 artışla kapadık. Sektör ortalamasının 20 puan üstünde bir büyüme gösterdik. Boyner.com.tr ise 2022’ye göre yüzde 185 oranında büyüdü. 2023 yılında tüm kanallarımızda toplam 40 milyon adet ürün satıldı. Dönüşümle gelen farkı gençler de gördü ve genç müşteri oranımız 2019 yılına göre 12 puan artarak yüzde 46’ya ulaştı ” dedi.

“40 milyar TL ciroya koşuyoruz”

2024 yılının hızlı başladığını belirterek ilk 5 aylık verilere de değinen Çamurdan: “İlk 5 aylık toplam satışlarda geçen senenin ilk 5 ayına göre yüzde 94, online satışlarda ise geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 116 büyüme gösterdik. Online müşteri ziyaretindeki artış oranı ise yüzde 56. Bu datalar bize doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Mağazacılık dönüşüm yolculuğumuzda aldığımız aksiyonlarla son 3 yılda ivmelendik, 2024 ve sonrasında uçuşa geçeceğiz” dedi. Cesur ve her zaman yenilikler peşinde koşmayı seven bir marka olarak Boyner’in Türkiye’nin en büyük start-up’ı olduğuna değinen Çamurdan, 2024 sene sonu hedeflerini de paylaştı.. “2023’ü 20 milyar TL ciro ile kapamıştık. 2024 yılında bu rakamı ikiye katlamayı ve 40 milyar TL’nin üstünde bir ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Online satış tarafında büyüme hedefimiz ise gene 3 haneli. Mağaza yatırımımızda da bir sene öncesine göre yüzde 230 artış planladık. Açılış planımızda olan 31 yeni mağazamızın 12’sini ilk 5 ayda açtık. Şu anda 42 ilde 118 mağazada, 300 bin metrekarenin üstünde bir satış alanıyla müşterilerimizle buluşuyoruz. Ordu ve Iğdır’da açacağımız mağazalarla 44 ilde olacağız” dedi.

Online satışların payı % 27

Dönüşüm ve büyüme yolculuğunun en önemli mihenk taşlarından birinin online kanallar olduğuna değinen Çamurdan, 2023 yılında Boyner Online’da da fark yaratan önemli adımlar attıklarından bahsetti. Çamurdan sözlerine şöyle devam etti: “2023’te yenilediğimiz Boyner Online’da daha özgün, daha enerjik, daha yenilikçi, daha samimi bir yapıyla müşterilerimizin karşısında olmanın karşılığını alıyoruz. Ziyaretçilerimiz yeni Boyner Online’da yüzde 35 daha fazla vakit geçiriyor. Boyner Online satışlarımızın toplam satış kanallarımız içindeki payı yüzde 27’e ulaştı. 2024 sonunda ise yüzde 33’e ulaşacağını öngörüyoruz. Gururla iletebiliriz ki ulaştığımız bu oran omni perakendecilikte Türkiye’de ve dünyada gördüğümüz oranların çok üstünde.”