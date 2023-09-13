BP'nin üst yöneticisi istifa etti

Şirket içindeki soruşturmanın halen devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Şirketin güçlü değerleri vardır ve yönetim kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekler” denildi.

13.09.2023 12:00:350
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BP'nin üst yöneticisi istifa etti

İngiliz enerji şirketi BP’nin (British Petroleum) Üst Yöneticisi Bernard Looney’nin görevinden istifa ettiği bildirildi.

BP’den yapılan açıklamada, Looney’nin şirketin çalışanlarıyla arasındaki kişisel ilişkilerine dair bazı iddiaların 2022 yılının mayıs ayında şirketin yönetim kurulunda gündeme geldiği bildirildi.

İsmi gizli tutulan kaynaktan gelen iddialara yakın zamanda yeni iddiaların da eklendiğinin belirtildiği açıklamada, Looney’nin daha önceki konuya ilişkin yaptığı açıklamaların şeffaf olmadığını kabul ettiği kaydedildi.

Şirket içindeki soruşturmanın halen devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, “Şirketin güçlü değerleri vardır ve yönetim kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekler. Özellikle tüm liderlerin rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde iyi bir muhakeme yapmaları beklenir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şirketin Üst Finansal Yöneticisi olan Murray Auchincloss’un geçici olarak şirketin üst yöneticisi olarak atandığı belirtildi.

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