Brent petrolün varil fiyatında artış devam ediyor

Brent petrolün varil fiyatı, Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı enerji yaptırımlarının yol açtığı arz endişeleriyle uluslararası piyasalarda 131,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 133,15 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 127,98 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.57 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,45 artışla 131,12 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 126,16 dolardan alıcı buldu.

ABD Başkanı Joe Biden, dün ABD'nin Rusya'dan petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ve kömür ithalatını yasakladıklarını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'nin, Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni yatırımlarının da yasaklandığı, Amerikalıların Rusya'da enerji üretimine yatırım yapan yabancı şirketleri finanse etmesine veya kolaylaştırmasına izin verilmeyeceği ifade edildi.

İngiltere Çalışma, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ülkesinin bu yıl sonuna kadar Rus petrol ve petrol ürünlerinin ithalatını aşamalı olarak durduracağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İngiltere'nin, bu yıl boyunca Rus petrolüne bağımlılıktan uzaklaşacağı ve ağır uluslararası ekonomik yaptırım paketini genişleteceğini bildirdi.

Rusya ve Belarus hükümetiyle iş dünyasına yönelik ekonomik yaptırım paketini genişleten Japon hükümeti de Rusya'ya yönelik petrol rafineri ekipmanı ihracatını durdurdu.

Shell, dün yaptığı açıklamada, ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz ve LNG dahil olmak üzere tüm Rus hidrokarbonlarındaki katılımlarından aşamalı olarak çekileceğini bildirdi. Şirket, ilk adım olarak Rus ham petrolünün tüm spot alımlarını durduracağını ve Rusya'daki servis istasyonlarını, havacılık yakıtları ve madeni yağ operasyonlarını da kapatacağını ifade etti.

"En önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz"

Norveç merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Rystad Energy'nin Petrol Piyasaları Müdürü Bjornar Tonhaugen, söz konusu yasağın ABD petrol arzı üzerindeki etkisi sınırlı olsa da Rus petrolü ticaretini daha zor hale getirmesi ve diğer ülkelerin de aynı yolu izlemesi olasılığıyla petrol fiyatlarının yükseldiğini söyledi.

Tonhaugen, derinleşen arz endişelerinin fiyatları yükseltmesiyle piyasalardaki oynaklığın, 2020'de salgın kaynaklı fiyat çöküşünün tam tersi olduğunu belirtti.

Rusya'nın günlük yaklaşık 4,8 milyon varillik ham petrol ihracatı yaptığını ifade eden Tonhaugen, "Eski Sovyet ülkelerinde, özellikle Kazakistan'da üretilen günlük 1,4 milyon varillik petrol de Rusya üzerinden ihraç ediliyor. ABD geçen yıl Rusya'dan günlük yalnızca 200 bin varil ham petrol ithal etti, İngiltere ise bunun yarısından daha az. ABD, Rusya'dan rafinerileri için günlük yaklaşık 500 bin varil petrol ürünü ithal ediyor. Bu artık mümkün olmayacak ve rafinerilerin ham maddelerini başka yerlerden temin etmesi gerekecek" dedi.

Tonhaugen, OPEC+ grubunun günlük yaklaşık 4 milyon varil yedek ham petrol kapasitesine sahip olduğunu ancak üretim artışına gitmelerinin henüz beklenmediğine de dikkati çekerek, "OPEC+ grubundan ek üretim gelmezse, 1990 Körfez Savaşı'ndan bu yana en önemli petrol arzı sıkıntısıyla karşı karşıya kalabiliriz." ifadesini kullandı.

Brent petrolde teknik olarak 131,96 ile 134,58 dolar aralığının direnç, 129,34 ile 126,72 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.