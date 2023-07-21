BTK'nın Twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sosyal medya platformu Twitter'a reklam verilmesini yasakladı. Peki, kararın nedeni ne? İşte detaylar...

21.07.2023 09:19:450
Paylaş Tweet Paylaş
BTK'nın Twitter kararı: Reklam vermek yasaklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle Twitter'a, Türkiye'deki vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesini yasakladı.

BTK'nin Twitter'a Reklam Verilmesinin Yasaklanması Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünü yerine getirmeyen eski unvanı Twitter, Inc. olan X Corp. (Twitter) adlı sosyal ağ sağlayıcıya, Türkiye'de mukim vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından yeni reklam verilmesinin yasaklanmasına 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereğince karar verildi.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

'Misyonumuz akıllı evden akıllı mahalleye geçiş'

'Misyonumuz akıllı evden akıllı mahalleye geçiş'

Fuzul GYO, gayrimenkuldeki deneyimini Borsa İstanbul’a taşıyacak

Fuzul GYO, gayrimenkuldeki deneyimini Borsa İstanbul’a taşıyacak

Zorlu Enerji'den solar araba teknolojisine destek

Zorlu Enerji'den solar araba teknolojisine destek

Kapalıçarşı'dan Latin Amerika'ya: Altında global marka çıkaracak

Kapalıçarşı'dan Latin Amerika'ya: Altında global marka çıkaracak

Hangi marka Orta Amerika'ya Panama mağazası ile giriş yapacak?

Hangi marka Orta Amerika'ya Panama mağazası ile giriş yapacak?

Tarımsal ekonomiye 1 milyar TL katkı

Tarımsal ekonomiye 1 milyar TL katkı

Yorum Yaz