Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket l 21-25 Temmuz temettü takvimi

Borsa İstanbul'da bugün itibarıyla 21-25 Temmuz 2025 haftasında temettü dağıtması genel kurulları tarafından onaylanmış 6 şirket bulunuyor. İşte o şirketler:
Borsa İstanbul'da şu an itibarıyla yeni haftada temettü dağıtması kesinleşen şirketler şöyle:
AYEN ENERJİ A.Ş. (AYEN)
Ayen Enerji A.Ş. 6 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 1,4957010 TL, net 1,2713454 TL temettü açıklamıştı. 4. taksit olarak net 0,2118909 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 21 Temmuz, ödeme tarihi ise 23 Temmuz 2025 olacak.
ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. (ALKLC)
Şirket 4 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,0326064 TL, net 0,0277152 TL temettü açıklamıştı. İlk taksit olarak net 0,0069288 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2025 olacak.
ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş. (ESCAR)
Şirket 3 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,36 TL, net 0,306 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,102 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 22 Temmuz, ödeme tarihi ise 24 Temmuz 2025 olacak.
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PAGYO)
Şirket 4 taksit halinde toplamda pay başına net 5,0622453 TL temettü açıklamıştı. Son taksit olarak net 0,6622453 TL kar payı dağıtılacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 23 Temmuz, ödeme tarihi ise 25 Temmuz 2025 olacak.
VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (VESBE)
Şirket pay başına brüt 0,0438988 TL, net 0,0373139 TL temettü açıklamıştı. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 24 Temmuz, ödeme tarihi ise 28 Temmuz 2025 olacak.
GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş. (GRSEL)
Şirket 2 eşit taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,7843136 TL, net 0,6666664 TL temettü açıklamıştı. İkinci taksit olarak net 0,3333332 TL kar payı dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 25 Temmuz, ödeme tarihi ise 29 Temmuz 2025 olacak.