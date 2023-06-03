Bu hafta yatırım araçları performansı: Borsa, dolar, altın ne yaptı?

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazancıyla 20,8850 avro ise yüzde 4,56 kazançla 22,4460 liraya yükseldi.

3.06.2023 09:15:240
Paylaş Tweet Paylaş
Bu hafta yatırım araçları performansı: Borsa, dolar, altın ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 11,66,  dolar/TL yüzde 4,43, avro/TL yüzde 4,56, altının gram satış fiyatı yüzde 5,68 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 4.622,26 ve en yüksek 5.146,70 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 11,66 artarak 5.114,97 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 5,68 değer kazancıyla 1.320 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 5,69 artışla 8.844 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 2.048 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2165 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 4,43 değer kazancıyla 20,8850 avro ise yüzde 4,56 kazançla 22,4460 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 5,70, bireysel emeklilik fonları yüzde 5,16 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 10,95 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Mayısta ihracat rekoru otomotivde

Mayısta ihracat rekoru otomotivde

"Milyonlarca riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilebilir" çağrısı

"Milyonlarca riskli konut uygun maliyetlerle güçlendirilebilir" çağrısı

Borsada spor endeksi geriledi, Beşiktaş ve Trabzonspor pozitif ayrıştı

Borsada spor endeksi geriledi, Beşiktaş ve Trabzonspor pozitif ayrıştı

Türkiye'nin kalbindeki Intercontinental İstanbul büyük bir yatırımla renovasyon sürecine başladı

Türkiye'nin kalbindeki Intercontinental İstanbul büyük bir yatırımla renovasyon sürecine başladı

Otomotiv satışlarında aylık rekorlar serisi sürüyor

Otomotiv satışlarında aylık rekorlar serisi sürüyor

Küresel piyasalardaki risk iştahı arttı... 2 Haziran veri gündeminde neler var?

Küresel piyasalardaki risk iştahı arttı... 2 Haziran veri gündeminde neler var?

Yorum Yaz