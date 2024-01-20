Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Altın, borsa, dolar..?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 değer kazancıyla 30,1910 liraya yükselirken, avro yüzde 0,43 azalışla 32,8760 liraya geriledi.

20.01.2024 09:11:000
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Altın, borsa, dolar..?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,13, dolar/TL yüzde 0,32 değer kazanırken, altının gramı yüzde 1,15, avro/TL yüzde 0,43 azalış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.937,06 ve en yüksek 8.116,90 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,13 değer kazanarak 7.996,70 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,15 azalışla 1.969 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,09 azalarak 13 bin 239 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 3 bin 277 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 239 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,32 değer kazancıyla 30,1910 liraya yükselirken, avro yüzde 0,43 azalışla 32,8760 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,06 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,00 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,68 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.


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