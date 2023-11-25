Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Altın, dolar ne yaptı?

Geçen hafta sonu 3.012 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.057 liraya çıktı...

25.11.2023 09:10:180
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Altın, dolar ne yaptı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,36, dolar/TL yüzde 0,63, avro/TL yüzde 1,11, altının gram satış fiyatı yüzde 1,53 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.851,34 ve en yüksek 8.062,11 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,53 artışla 1.858 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 1,49 kazançla 12.483 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3.012 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.057 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,63 değer kazancıyla 28,8800 liraya, avro da yüzde 1,11 kazançla 31,5290 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,34 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,32 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,40 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.


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