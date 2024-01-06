Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Dolar, altın, borsa..?

Yatırım fonları yüzde 1,21 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,37 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.

6.01.2024 09:12:060
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı: Dolar, altın, borsa..?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,12, altının gramı yüzde 0,10, dolar/TL yüzde 0,97 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,11 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.386,99 ve en yüksek 7.634,08 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,12 değer kazanarak 7.628,73 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,10 artışla 1.964 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,20 artarak 13 bin 202 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3 bin 228 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3 bin 232 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,97 değer kazancıyla 29,8410 liraya yükselirken, avro yüzde 0,11 azalışla 32,6310 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,21 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 1,41 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,37 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.


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