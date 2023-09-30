Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl gerçekleşti!

Bu hafta ABD doları yüzde 0,92 değer kazancıyla 27,4170 liraya, euro ise yüzde 0,08 kazançla 29,0060 liraya yükseldi.

30.09.2023 09:14:430
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl gerçekleşti!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,68, dolar/TL yüzde 0,92, avro/TL yüzde 0,08 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 2,55 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 8.096,95 ve en yüksek 8.389,68 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,68 değer kazanarak 8.334,94 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,55 değer kaybıyla 1.640 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,53 azalışla 10.878 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 2.765 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.695 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,92 değer kazancıyla 27,4170 liraya, euro ise yüzde 0,08 kazançla 29,0060 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,50, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,53 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,45 ile "Hisse Senedi" oldu.



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