Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl oldu?

Bu hafta ABD doları yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 liraya, avro da yüzde 0,03 artışla 18,3170 liraya yükseldi. 1.647 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.622 liraya düştü.

17.09.2022 08:58:000
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Bu hafta yatırım araçlarının performansı nasıl oldu?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 4,09, altının gram satış fiyatı yüzde 1,91 değer kaybetti, dolar/TL yüzde 0,22, avro/TL yüzde 0,03 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 3.277,43 ve en yüksek 3.715,28 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 4,09 azalarak 3.377,33 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,91 değer kaybıyla 985 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,93 azalışla 6.600 liraya geriledi.

Geçen hafta sonu 1.647 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 1.622 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,22 değer kazanarak 18,2810 liraya, avro da yüzde 0,03 artışla 18,3170 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,03 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,44 ile "Borçlanma Araçları Fonları" oldu.

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