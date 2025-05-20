“Bu topraklara yatırım bir inanç meselesi”

Dünyanın en büyük sigorta gruplarından biri olan Zurich Sigorta, Türkiye’ye hem finansal hem de sosyal yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Zurich Sigorta Türkiye CEO’su ve Z Zurich Foundation Mütevelli Heyeti Üyesi Yılmaz Yıldız’la Hatay’daki konteyner kent ziyaretinde bir araya geldik. Yıldız, Türkiye’nin Zurich için sadece operasyonel büyümenin değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de merkezi olduğunu vurguluyor.

“1 milyar dolara yaklaşan yatırım” Yıldız, Zurich Grubu’nun Türkiye’ye yaptığı toplam yatırımın yaklaşık 1 milyar dolara ulaştığını belirtiyor. 2008 yılında TEB Sigorta’nın satın alınmasıyla başlayan bu süreç, 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleşen Mapfre Yaşam Sigorta ve NN Hayat ve Emeklilik alımlarıyla stratejik bir derinlik kazandı. “Bu iki büyük satın alma sayesinde müşteri sayımız 2 milyona ulaştı” diyen Yıldız, bu büyümenin sadece sayısal değil, operasyonel bir genişleme anlamına da geldiğini vurguluyor. Yıl sonu itibarıyla hayat dışı branşta 600 milyon dolarlık prim üretimi ve toplamda 1 milyar dolarlık fon büyüklüğüne ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yıldız, Zurich Türkiye’nin bugün itibarıyla sektördeki en büyük 10 sigorta ve emeklilik şirketinden biri olduğunu da hatırlatıyor.

Türkiye’deki büyük altyapı ve ticari projelerin sigortalanmasında da önemli bir role sahip olduklarını söyleyen Yıldız, “Türkiye’deki AVM’lerin yüzde 80’ine, köprü, baraj ve nükleer santral gibi büyük projelerin de büyük kısmına Zurich olarak dokunuyoruz” diyor.

“2024 sadece büyüme değil, derinleşme yılı oldu” Yıldız’a göre 2024 yılı, Zurich Türkiye için sadece finansal büyümenin değil, stratejik derinleşmenin de yılı oldu. Hayat dışı branşta yüzde 133,3’lük büyümeyle 12,3 milyar TL prim üretimi gerçekleştiren şirket, çoklu kanal yapısıyla bu başarıyı geniş tabana yaydı. Acenteler, brokerlar ve bankalar üzerinden dengeli bir dağılımla üretim yapıldığını vurgulayan Yıldız, “Bütün satış kanallarımız aynı oranda verimli çalıştı, bu da sürdürülebilirliği güçlendiriyor” diye ekliyor.

“Türkiye’de sigorta farkındalığı hâlâ düşük” Türkiye’nin kalabalık nüfusuna rağmen sigorta penetrasyonunun halen istenilen seviyelerde olmadığını vurgulayan Yıldız, bu tabloyu hem büyük bir potansiyel hem de önemli bir sorumluluk alanı olarak gördüklerini ifade ediyor. “Bugün hâlâ önemli bir kesim sigortanın koruyucu gücünün farkında değil. Toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmak için ürün çeşitliliği kadar, dağıtım kanallarının erişilebilirliği ve dijital çözümler de önceliğimiz” diyor.

Zurich Türkiye, bu vizyon doğrultusunda sadece ürün geliştirmeye değil, çok kanallı yapısını güçlendirmeye de odaklanıyor. Acenteler, brokerlar ve bankalar aracılığıyla dengeli bir üretim dağılımı sağladıklarını belirten Yıldız, “Prim üretimimizin yüzde 42’si acentelerden, yüzde 32’si brokerlardan, yüzde 16’sı bankalardan ve yüzde 10’u merkez satış kanalımızdan geliyor. Bu tablo her kanalın ne kadar etkin çalıştığını ve erişimi ne ölçüde yayabildiğimizi gösteriyor” diyor. Yıldız’a göre Zurich Türkiye’nin büyüme planlarında yalnızca kâr değil, etki odaklılık da ön planda: “Türkiye’ye sadece finansal olarak değil, sosyal olarak da değer katmak istiyoruz. Bu nedenle özellikle sigorta farkındalığını artıracak eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına önümüzdeki dönemde daha fazla ağırlık vereceğiz.”

Hatay’da dokunan hayatlar Zurich Türkiye’nin sosyal sorumluluk yaklaşımı, 2023 yılında hayata geçirilen “Yan Yanayız” projesiyle somutlaşmış durumda. Z Zurich Foundation ve İhtiyaç Haritası iş birliğiyle yürütülen bu projeyle, başta Hatay ve Kahramanmaraş olmak üzere deprem bölgelerinde üç psikososyal destek merkezi kuruldu. Bu merkezlerde travma, yas ve afet konusunda uzman ekiplerle bireysel ve grup seansları gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar 4.592 seansla 2.106 kişiye doğrudan destek sağlandı. Yıldız, “Merkezlerimiz yalnızca terapi değil, aynı zamanda kültürel buluşma ve topluluk dayanışması alanları olarak da işlev görüyor. 900.000’den fazla kişinin hayatına doğrudan ya da dolaylı şekilde dokunduk. Gençlere özel kampanyalarla bu sayı 2,5 milyona ulaştı” diyor.

Hatay’daki konteyner kentte Z Zurich Foundation Başkanı Gregory Renand ile birlikte yapılan ziyarette, projeye 500.000 TL’lik yeni bir destek daha sağlandığı açıklandı. Bu destek, genel fondan ayrı olarak merkezin sürdürülebilirliği için kullanılacak.