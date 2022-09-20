Bu yıl şimdiye kadar servetinin yüzde 55’i eridi

Bir dönem dünyanın en zengin insanları listesinde en üstlerde yer alan Meta CEO’su Mark Zuckerberg listede 20. sıraya kadar indi.

Bilindiği gibi Bloomberg Milyarderler Endeksi’nde bu yılın en ilgi çekici gelişmesi Hintli iş insanı Gautam Adani’nin çok hızlı yükselişi oldu. Adani son olarak Jeff Bezos’u da geçerek dünyanın en zengin 2. insanı ünvanını aldı. Şu an Adani ile Bezos’un servetleri birbirine yakın: 148 milyar dolar….

Listede ilgi çeken bir diğer durum ise Meta CEO’su Mark Zuckerberg’in durumu. Zuckerberg’in net serveti tahminlere göre bu yıl şimdiye kadar 70 milyar dolar düştü. Bir dönem ilk 10’da üst sıralarda yer alan Zuckerberg şu an dünyanın en zengin 20. insanı.

Endekse göre Zuckerberg, yıla 125 milyar dolarlık bir servetle başladı. Ancak o zamandan beri, verilere göre %55’in biraz üzerinde bir düşüşle 55.3 milyar dolara düştü. Forbes net değerini 53.4 milyar dolar olarak belirledi.

Facebook, Instagram, WhatsApp ve Oculus’un sahibi olan Meta, Zuckerberg’in bir “metaverse” şirketi olacağını duyurması ve geçen Ekim ayında büyük bir marka değişikliği yapmasından bu yana son 12 aydır çalkantılı bir dönem geçirdi.

Insider’a göre Facebook, 2021’in son çeyreğinde günlük yaklaşık bir milyon aktif kullanıcı kaybederek, kullanıcı sayısındaki ilk düşüşünü bildirmeye devam etti. Şirket içeriden bilgi sızdırıldığı tartışmaları da yaşadı. Meta’nın net geliri, 2021’in aynı dönemine göre ikinci çeyrekte %36 veya 3 milyar dolardan fazla düştü.

Zuckerberg’in servetindeki gerilemede Meta veri tabanına yapılan büyük yatırımlar da önemli bir faktör.

Şirketin 2021’de metaverse yatırımlarına yaklaşık 10 milyar dolar harcadığı değerlendiriliyor. Meta, Nisan ayı itibariyle metaverse projelerinde çalışan 10.000’den fazla kişi olduğunu söyledi.

Meta bu 10 yıl boyunca metaverse için altyapı oluşturmayı, 2030’larda da karşılığını almayı umuyor.

Meta, tüm teknoloji sektörünü etkileyen ekonomik bir gerilemenin ortasında 2022’de işe alımları azaltmış durumda.