Burgan Bank'tan mobilde hiper kişiselleştirme dönemi

Şirketten yapılan açıklamaya göre; Burgan Bank ON Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Halil Özcan teknolojik altyapı, görüntülü görüşme teknolojileri ve regülasyonlardaki gelişmelerin dijital bankacılığa ilgiyi artırdığını ifade etti.

Özcan; "Artık bankaya gitmeden, şubeye uğramadan sadece mobil uygulamanızı kullanarak banka müşterisi olabiliyorsunuz. İstediğiniz yerden, istediğiniz zaman bankacılık müşterisi olabiliyorsunuz. Müşteriler buna çok yoğun ilgi gösterdi. 2021'de her dört müşteriden biri dijital edinim süreciyle banka müşterisi olurken, 2024'te her iki müşteriden biri artık dijital yollarla bankacılık sistemine giriş yaptı." dedi.

Müşterilere "rahat bankacılık" vadettiklerini vurgulayan Özcan, "2021'de çıktığımız bu yolculukta 3 sene gibi kısa bir sürede 1 milyon müşteriyi aştık. 2025 sonunda 2 milyon, 5 senede 5 milyon müşteriye ulaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Özcan, ON Dijital Bankacılık olarak müşteri odaklı bankacılık vizyonlarıyla kullanıcılarına hız, pratiklik ve sade tasarım sunmayı hedeflediklerine işaret ederek, "Dijitalleşmenin sağladığı maliyet avantajını müşterilere finansal fayda olarak sunmaya çalışıyoruz. Müşterilerimize bir vaadimiz de 'Dünya döndükçe EFT, havale, FAST ücreti yok.'. Bunu herhangi bir koşul ya da şarta da bağlamıyoruz. Sadece ON müşterisi olmaları yeterli. Müşterilerimiz bugüne kadar para transferlerinde hiç ücret ödemeyerek 53 milyon liranın üzerinde tasarruf etti." diye konuştu.

Mobil uygulamada hiper kişiselleştirme dönemi başladı

Mobil uygulamalarına yönelik güncellemeler hakkında bilgi veren Özcan, geleneksel bankacılık süreçlerini mobil platforma taşımak yerine "mobil öncelikli" bir anlayış benimsediklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Biliyoruz ki, müşterilerimiz gerçekten çok yoğun. Gündelik hayat onları çok yoruyor. Bir toplantı arasında, işte, yolculukta ödemelerini, bankacılık işlemlerini yapmaya çalışıyor. Amacımız bu finansal dünyada geçirdikleri zamanı rahatlatmak ve kolaylaştırmak. Onlara tüm bankacılık işlemlerini günlük ortalama 3 dakikada gerçekleştirebilecekleri bir platform sunuyoruz. Bununla ilgili çok zaman harcadık. Önce müşterilerimizi dinledik. Süreçlerimizi ekiplerimizle beraber tasarladık. Bu tasarımlardan sonra tekrar müşteriye sorup bu süreçleri beğenip beğenmediklerini sorduk. Nihai kararı böyle verdik."

Yeni mobil uygulamada kişiselleştirmeye büyük önem verdiklerine dikkati çeken Özcan, kullanıcı deneyimini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hiper kişiselleştirme teknolojilerine yaptıkları yatırımla müşterilerine daha kişiye özel yönlendirmelerde bulunabildiklerini kaydeden Özcan, "Müşterilerin bizdeki datalarıyla birlikte mobil uygulamada yaptıkları gezinme sonucu ürettikleri datayı birleştirerek onlara gerçek zamanlı kampanyalar sunuyoruz." dedi.

Özcan, yatırım odaklı dijital bankacılık anlayışı doğrultusunda hisse senedi, fon, 7/24 çalışan döviz piyasaları ve yapay zeka destekli ON Robo yatırım danışmanlığı gibi hizmetleri geliştirdiklerine değinerek, bu tür benzersiz uygulamaları "fark yaratan noktalar" olarak tanımladı.

Kart hizmetlerinde yenilikler

ON Dijital Bankacılık'ın sunduğu kart hizmetlerinde de "rahat ve keyifli bir bankacılık" anlayışıyla hareket ettiklerinin altını çizen Özcan, müşterilerine sorduklarında, en çok kart ücretlerinden rahatsız olduklarını fark ederek müşterilerden yıllık kart ücreti almama kararı aldıklarını anımsattı.

Sosyal sorumluluk projeleriyle sürdürülebilirliğe katkı

ON Dijital Bankacılık'ın, finansal hizmetlerin yanı sıra topluma değer katan sosyal sorumluluk projeleriyle de öne çıktığını vurgulayan Özcan, eğitimden çevreye, hayvan haklarından girişimciliğe kadar farklı alanlarda projeler geliştirerek sürdürülebilirliğe katkı sağladıklarını söyledi.

Özcan, bu kapsamda son 3 yılda yaklaşık 250 bin müşterinin doğum gününü, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına yapılan bağışlarla kutladıklarını belirtti.

Bankacılık sektöründeki değişimlere uyum sağlamak ve inovasyonu teşvik etmek amacıyla "Innovaclub" kurum içi girişimcilik programını başlattıklarını hatırlatan Özcan, program kapsamında 64 proje başvurusu aldıklarını ve en başarılı projeleri bu yıl içinde müşterilerin beğenisine sunmayı planladıklarını söyledi.

Türkiye'deki başarılı fintek şirketlerini Burgan Bank'ın faaliyet gösterdiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da bulunan 8 ülkedeki finans sektörüne entegre etmek istediklerini bildiren Özcan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bugün yaklaşık 25'e yakın ekosistemdeki iş ortağıyla çalışıyoruz. Burgan Bank hem Orta Doğu'da hem de Kuzey Afrika'da yaklaşık 8 ülkede bankası olan çok büyük bir grup. Buradaki Türk finteklerini neden bu bölgelere, bu coğrafyalardaki bankaların ya da bankacılık finans sektöründeki şirketlerin problemlerini çözmek için kullanmayalım diye düşündük. Burada yaptığımız çalışmalarla da önümüzdeki dönemde kurduğumuz girişim sermayesi yatırım fonuyla, stratejik olarak partnerlik yapabileceğimiz finteklere yatırım yapıp onları birlikte büyütmeye çalışacağız."