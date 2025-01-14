Bütçeye esneklik kalkanı: 2025 bütçeleri nasıl şekilleniyor?

2025 bütçeleri, belirsizliklere karşı esnek ve adaptif yaklaşımlarla şekilleniyor. Dinamik planlama modelleri, sürdürülebilirlik odaklı hedefler ve dijitalleşme yatırımları şirketlerin önceliği...

14.01.2025 16:11:010
Paylaş Tweet Paylaş
Bütçeye esneklik kalkanı: 2025 bütçeleri nasıl şekilleniyor?

Bütçeler; esnek, senaryo bazlı, sıfır tabanlı yöntemlerle hazırlanıyor. Yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları gibi zorluklara karşı daha esnek çözümler sunması ve maliyet yönetimini güçlendirmesi, bu yöntemleri 2025 bütçelerinde cazip hale getiriyor.

Tuba İlze / Capital Aralık 2024 sayısından

2024, küresel iş dünyasında belirsizliklerin zirve yaptığı ve finansal yüklerin ağırlaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. İş liderlerinin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar öne çıktı. Özellikle yükselen faiz oranları, finansman maliyetlerini artırırken, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar şirketlerin kârlılık hedeflerini zorladı. Bunu aşmak adına yöneticiler, proaktif risk yönetimi stratejileri geliştirerek dayanıklılığı artırmaya, sabit fiyatlı tedarikçi anlaşmalarıyla bütçe öngörülebilirliğini sağlamaya odaklandı. 

İşte bu zorlu koşulların gölgesinde şirketler, 2025 bütçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 

* Araştırmanın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ



Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Bütçeye esneklik kalkanı

Bütçeye esneklik kalkanı

Kuantum zıplama sürer mi?

Kuantum zıplama sürer mi?

En derin değişimi yaşıyoruz

En derin değişimi yaşıyoruz

Uçurum büyüyor

Uçurum büyüyor

“Bu yılki daralmayı 2025’te telafi ederiz”

“Bu yılki daralmayı 2025’te telafi ederiz”

Ücrette cinsiyet eşitliği

Ücrette cinsiyet eşitliği

Yorum Yaz