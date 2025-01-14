Bütçeye esneklik kalkanı: 2025 bütçeleri nasıl şekilleniyor?

2025 bütçeleri, belirsizliklere karşı esnek ve adaptif yaklaşımlarla şekilleniyor. Dinamik planlama modelleri, sürdürülebilirlik odaklı hedefler ve dijitalleşme yatırımları şirketlerin önceliği...

Bütçeler; esnek, senaryo bazlı, sıfır tabanlı yöntemlerle hazırlanıyor. Yüksek enflasyon ve dalgalı döviz kurları gibi zorluklara karşı daha esnek çözümler sunması ve maliyet yönetimini güçlendirmesi, bu yöntemleri 2025 bütçelerinde cazip hale getiriyor.

Tuba İlze / Capital Aralık 2024 sayısından

2024, küresel iş dünyasında belirsizliklerin zirve yaptığı ve finansal yüklerin ağırlaştığı bir yıl olarak kayıtlara geçti. İş liderlerinin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında yüksek enflasyon, jeopolitik gerilimler ve tedarik zincirindeki aksaklıklar öne çıktı. Özellikle yükselen faiz oranları, finansman maliyetlerini artırırken, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar şirketlerin kârlılık hedeflerini zorladı. Bunu aşmak adına yöneticiler, proaktif risk yönetimi stratejileri geliştirerek dayanıklılığı artırmaya, sabit fiyatlı tedarikçi anlaşmalarıyla bütçe öngörülebilirliğini sağlamaya odaklandı.

İşte bu zorlu koşulların gölgesinde şirketler, 2025 bütçe çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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