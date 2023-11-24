Büyümede beklenti anketi sonuçlandı

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 30 Kasım Perşembe günü açıklanacak 2023 yılı 3. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistler bu yılın 3. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,19 büyüdüğünü tahmin ediyor.

Ankete katılan ekonomistlerin 2023'ün 3. çeyreğine ilişkin büyüme beklentileri, yüzde 4,10 ile yüzde 6,00 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu beklentiye ilişkin tahminler yüzde 4,00, yüzde 4,50 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 4,1, 2023 yılının 2. çeyreğinde ise yüzde 3,8 büyüme kaydetmişti.