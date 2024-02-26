BYD'nin elektrikli aracı Ferrari'ye rakip oluyor

BYD'nin 233.450 dolarlık yeni elektrikli aracı süper otomobili Ferrari ve Lamborghini'ye rakip oluyor. Otomobil 100 km/sa (62 mil/sa) hıza ve 2,36 saniyede 309,19 km/sa azami hıza ulaşıyor.

26.02.2024 09:56:190
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BYD'nin elektrikli aracı Ferrari'ye rakip oluyor

BYD, Ferrari ve Lamborghini gibi rakiplerinin sunduğu lüks seçeneklerle alternatif 1,68 milyon yuan (233.450 dolar) değerindeki yüksek performanslı tam elektrikli süper otomobil olan en pahalı otomobilini Pazar günü piyasaya sürdü.

Şirket, Şanghay'da canlı yayınlanan bir etkinlikte, Yangwang U9'un başlangıçta yalnızca Çin pazarına yönelik olacağını söyledi. Otomobilin 100 km/sa (62 mil/sa) hıza 2,36 saniyede ulaşabildiği ve 309,19 km/sa azami hıza ulaşabildiği belirtildi.

BYD, 2023'ün son çeyreğinde Tesla'yı geride bırakarak dünyanın en büyük elektrikli araç satıcısı oldu. Daha çok uygun fiyatlı elektrikli araçlar üretmesiyle bilinmesine rağmen şirket, lüks modellerini Yangwang ve Fang Cheng Bao markaları altında pazarlıyor.

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