Capital 500 zirvesinde ilk 10 etkisi: Zarardan kara geçip rekor kırdılar

2020 yılında ilk 10 şirketin toplam kârı 373 milyon TL iken, 2021 yılında 56,21 milyar TL’ye ulaştı. Rekor artışta Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi ve Opet’in zarardan kâra geçmesi etkili oldu.

Sanayiden hizmetlere, telekomdan bilişime, inşaattan ticarete kadar iş dünyasına yön veren çok sayıda sektörün en büyük şirketlerinin yer aldığı Capital 500 Araştırması; Türkiye’nin en yüksek cirolu 500 şirketini açıkladı.

Pandemi ve değişen öncelikler, 2020’de Capital500’ün zirvesinde önemli değişimlere neden olmuştu. 2020 yılında zirvenin bir numarası olan Tüpraş hariç ilk 10’da yer alan oyuncular yer değiştirmişti. Bu yıl da listedeki oyuncuların yerinde 1-2 basamaklık değişiklikler dikkat çekiyor.

Bu yıl listede ilk sırayı yine Tüpraş aldı. İkinci sıraya ise önemli bir atakla Türk Hava Yolları yerleşti. Listede 3’üncülüğe geçtiğimiz yılın 6’ncısı Ahlatcı Kuyumculuk, 4’üncülüğe geçtiğimiz yılın 3’üncüsü Ford Otosan, 5’inciliğe ise 2020 yılının 2’ncisi BİM Birleşik Mağazalar oturdu.

İLK 10 ETKİSİ

Kârlılıktaki yükselmede bazın yanı sıra farklı faktörler de etkili oldu. 2020 yılında ilk 10 şirketin toplam kârı 373 milyon TL iken, 2021 yılında 56,21 milyar TL’ye ulaştı. Rekor artışta, ilk 10’un müdavim oyuncularından Tüpraş, Türk Hava Yolları, Petrol Ofisi ve Opet’in zarardan kâra geçmesi etkili oldu. Sadece iki yıldır listenin birincisi olan Tüpraş’taki rakamsal değişimler bile kârdaki toplam değişime ışık tutmak açısından çarpıcı.

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