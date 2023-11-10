Capital araştırdı: Hangi sektörlerde yatırım açığı var?

Capital Ekim 2023 sayısından

Merkez Bankası’nın verilerine göre kapasite kullanım oranı temmuzda haziran ayına göre sadece 0,3 puan arttı. Özellikle dayanıksız tüketim mallarında kapasite kullanımında gerileme görülüyor. İş insanları da kapasite kullanım oranında yaşanan soruna işaret ediyor ve finansman sıkıntısı nedeniyle ihtiyaç duyulan yatırımları yapamadıklarını belirtiyor.

Sadece hazır giyimde değil tekstilden enerjiye, kimyadan bilgi teknolojilerine kadar hemen her sektörde kritik alanlardaki yatırım açığı artıyor. Yatırım açığı yaşanan alanlar ise farklılık gösteriyor: Enerjide güneş ve rüzgarda, kimyada petrokimya tesislerinde bu açık kendini hissettiriyor. Otomotivde mobilite, elektrikli araç ve şarj istasyonları alanında boşluk sıkıntı yaratıyor. Sanayi sektöründe robotlu otomasyon yatırımlarına, endüstriyel mutfak ürünlerindeyse pizza fırını taşı, buzdolabı kompresörü yatırımlarına ihtiyaç var...

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