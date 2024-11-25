Capital araştırdı: Şirketler ve sektörlerde kritik direnç noktaları

Borsada olduğu gibi iş dünyasında da “direnç” noktaları var. Bunları önceden tespit etmek başarıyı sağlıyor. Capital, kritik direnç noktalarını araştırdı....

Ayçe Tarcan Aksakal / Capital Ekim 2024 sayısından

İhracatta 10 ülkeden sonra direnç başlarken ciroda kırılma noktası 1 milyar dolar barajı. Benzer durum yatırım ve proje sayısında da yaşanıyor. Aslında Capital’in her yıl yayınladığı “500 Büyük Özel Şirket” araştırmasında da gözleniyor. 2010’lu yılların ilk yarısında 1 milyar TL önemli bir eşik ve şirketler için bir nevi direnç noktasıydı. Ancak sonraki yıllarda ekonomideki gelişmelere paralel olarak bu eşik değişti. Bugün şirketler 1 milyar dolar eşiğini direnç noktası olarak alıyor.

Benzer şekilde iş dünyasında da artık mevcudu koruyup şirketi büyütmek eskiye göre daha karmaşık. Çünkü mevcut krizin dışında yeni yatırımlardan insan kaynaklarına, büyümeden mağazalaşmaya liderlerin karşı karşıya kaldığı pek çok direnç noktası var ve bunlar 10 yıl öncesine göre çok daha zorlayıcı hale geldi. Tıpkı Kiğılı’nın kurucusu Abdullah Kiğılı’nın “Son iki yıl 59 yıllık iş hayatımda en çok zorlandığım dönem oldu” dediği gibi…

Peki hangi konularda hangi aşama direnç olarak öne çıkıyor? Eskiden 50 çalışan ve üstünü yönetmek şirketler için önemli bir direnç unsuruyken bugün bu sayı 250’ye yükselmiş durumda. Bir başka direnç noktasıysa faaliyet gösterilen iş kolu sayısında yaşanıyor. Eskiden 8-9 farklı sektörde iş yapmak sorun olmazken bugün bu konuda da bir direnç var. Aynı durum mağaza sayısında da geçerli.

* Araştırmanın tamamını BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ