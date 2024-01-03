Capital 'İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri'ni açıkladı

Capital, tam 24 yıldır yaptığı bu araştırmayla; güvenilir şirket olma, finansal sağlamlık, çalışanına değer verme ve kurumsal sorumluluk gibi kriterlerde öne çıkanları belirliyor.

Değişimin hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirdiği bir dönemde ilgiyle takip edilen araştırma, bu yıl da Capital dergisi öncülüğünde ve Deutsche Telekom’un katkısıyla ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlandı.

Nilüfer Gözütok Ünal / ngozutok@capital.com.tr

Capital Aralık 2023 sayısından

2023 yılının en beğenilen 20 şirketi listesinde, Koç Holding liderliğini, Arçelik ikinciliğini korudu. İş Bankası üçüncü sıraya yerleşti. Bu yıl 20 şirket yer değiştirirken listeye 4 yeni giriş oldu.

24 yıldır iş dünyasında değişime ve beklentilere en iyi yanıt veren, güvenilirliği, finansal sağlamlığı, müşteri, çalışan ve toplum için yaptıkları iyi işlerle yine iş dünyası tarafından takdir edilen şirketler de Capital’in “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” listesinde buluşuyor. Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla 1.510 yöneticiyle objektif bir şekilde hazırlanan “En Beğenilen Şirketler” araştırması, iş dünyasının 20 kriterde en iyi 20 şirketinin yanı sıra sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini belirliyor.

* ARAŞTIRMANIN TAMAMINI BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ