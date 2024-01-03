Beğeni liginde ne değişti?

Nilüfer Gözütok Ünal

ngozutok@capital.com.tr

Capital, tam 24 yıldır “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” araştırmasıyla güvenilir şirket olma, finansal sağlamlık, çalışanına değer verme ve kurumsal sorumluluk gibi birçok kriterde öne çıkanları belirliyor. Değişimin hızlı bir dönüşümü de beraberinde getirdiği bir dönemde ilgiyle takip edilen araştırma, bu yıl da Capital dergisi öncülüğünde ve Deutsche Telekom’un katkısıyla ZENNA Araştırma ve Danışmanlık tarafından hazırlandı. 2023 yılının en beğenilen 20 şirketi listesinde, Koç Holding liderliğini, Arçelik ikinciliğini korudu. İş Bankası üçüncü sıraya yerleşti. Bu yıl 20 şirket yer değiştirirken listeye 4 yeni giriş oldu.

Değişim hiç olmadığı kadar hızlandı. Araştırmalara göre dünya sadece geçtiğimiz 10 yılda, bir önceki yüzyıldan daha fazla değişti. İklim krizi, savaşlar ve göçlerin de etkisiyle belirsizliğin giderek arttığı, teknolojik gelişmelerin yön verdiği bir geleceğe hızla ilerlerken şirketler de tüm bu değişime yanıt vermeye çalışıyor. Belirsizliği yönetmeye, dayanıklılıklarını artırmaya, işlerini sürdürülebilir kılmaya odaklanıyorlar. Tüm bunları yaparken teknolojiye adaptasyon, çalışan ve toplum için değer yaratmak da işlerinin ayrılmaz bir parçası. Bunu başaran şirketler de finansal sağlamlığını artırmakla kalmıyor, tüm paydaşları nezdinde itibarını koruyor. 24 yıldır iş dünyasında değişime ve beklentilere en iyi yanıt veren, güvenilirliği, finansal sağlamlığı, müşteri, çalışan ve toplum için yaptıkları iyi işlerle yine iş dünyası tarafından takdir edilen şirketler de Capital’in “İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri” listesinde buluşuyor. Bağımsız araştırmacılık kurallarıyla 1.510 yöneticiyle objektif bir şekilde hazırlanan “En Beğenilen Şirketler” araştırması, iş dünyasının 20 kriterde en iyi 20 şirketinin yanı sıra sektörlerinin en beğenilen ilk 3 şirketini belirliyor.

20 ŞİRKET YER DEĞİŞTİRDİ

İş dünyası temsilcilerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen araştırmada Koç Holding, 9’uncu kez İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri listesinde zirvedeki yerini korudu. Arçelik, 8’inci kez 2’nci olarak yer aldı. Türkiye’nin en köklü bankası İş Bankası da geçtiğimiz yıl beşinci sıradayken bu yıl üçüncü olarak zirvede yer aldı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da listede önemli bir hareket yaşandı ve tam 20 şirket yer değiştirdi. Listede en büyük çıkışı yaşan şirketler Tüpraş, Sabancı Holding ve Aselsan oldu. Tüpraş 16’ncılıktan 10’unculuğa, Sabancı Holding 12’ncilikten 7’nciliğe, Aselsan 18’incilikten 15’inciliğe yükseldi. Anadolu Grubu 1, İş Bankası, Şişecam ve BSH da listede 2 basamak yukarı çıktı. Zirvedeki Koç ve Arçelik’in yanı sıra THY, Google, Hepsiburada, Migros da listedeki yerini korudu. Bu yıl listeye 4 yeni şirket giriş yaptı. Vodafone 10’uncu, Ford Otosan 12’nci, Enerjisa ve Microsoft 19’uncu sıradan listeye girdi.

SEKTÖRLERDEKİ HAREKET

35 sektörü kapsayan araştırmada sadece 6 sektörde en beğenilen ilk üç şirketin sıralaması değişmedi. Akaryakıtta Shell, Opet ve Petrol Ofisi, aracı kurumlarda İş Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Garanti BBVA Yatırım, bankacılıkta İş Bankası, Garanti BBVA, Yapı Kredi, e-ticarette Trendyol, Hepsiburada, Amazon, kargo-nakliye-lojistikte DHL, Borusan Lojistik, CEVA Logistics, sigortada Allianz Sigorta, Axa Sigorta, Anadolu Sigorta ilk üçteki yerini bu yıl da korudu. Birçok sektörde bu yılın ilk üç listesine giren yeniler de oldu. Bilişimde NTT Data, bisküvi çikolatada Ülker, seramikte NG Kütahya Seramik, çimentoda Nuh Çimento, dayanıklı tüketimde Vestel, enerjide Socar Türkiye, faktoringde Garanti Faktoring ve Vakıf Faktoring, hastanede Anadolu Sağlık Merkezi, hazır giyim ve mağazacılıkta Beymen, alkollü içecekte Pernod Ricard, ilaçta Novo Nordisk, inşaat yurt dışı müteahhitlikte Enka ve Alsim Alarko, inşaat konutta Tahincioğlu, kişisel bakım ve kozmetikte Estee Lauder, leasingde İş Leasing, mobilyada İKEA, organize perakendede Carrefour- SA, otel ve konaklamada Four Seasons, otomotivde Renault Mais, tekstilde Vakko, tüketici elektroniğinde Philips, yapı malzemelerinde Kalekim, yönetim danışmanlığında Mc Kinsey&Company ve BCG geçen yılki listede olmayıp bu yıl sektörünün en beğenilen ilk üç şirketi arasına giren şirketler oldu.

ARAŞTIRMANIN METODU

İş Dünyasının En Beğenilen Şirketleri Araştırması Eylül-Kasım 2023 tarihleri arasında online (CAWI) anket tekniği uygulanarak gerçekleştirildi. Araştırmaya 59 sektörden 441 şirketi temsilen 1.510 yönetici katıldı. En beğenilen şirketler, tüm iş dünyası temsilcilerinin görüşleri üzerinden hesaplanırken sektörlerin en beğenilen şirketleri, ilgili sektörün profesyonellerinin görüşleri alınarak belirlendi. Ankete katılan yöneticilerden kendi şirketini dışarıda tutarak hem Türkiye hem kendi sektörü için en beğendikleri şirketleri belirtmeleri istendi. Kendi şirketini belirten katılımcıların anketleri değerlendirmeye alınmadı. Sektörlerinin en beğenilen şirketlerinin belirlenme sürecinde her sektör için ilgili sektörün pazarının en az yüzde 70’ini oluşturan tüm şirketlerin araştırmaya katılımı sağlandı.

ÖNE ÇIKAN MESAJLAR

İş dünyası yöneticileri nezdinde, en beğenilen şirket olmayı etkileyen en öncelikli kriterlerin başında sunduğu sosyal imkanlar, eğitimler ve ücret politikasıyla çalışanına değer vermesi, güvenilir şirket olması, çalışan memnuniyeti, bölgeye, ekonomiye iş gücü ve yatırımları ile katkısı, bilgi ve teknoloji yatırımları, hizmet ve ürün kalitesi ve finansal sağlamlığın öne çıktığını ifade eden ZENNA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Nuray Koçik, bu yıl bu noktada yaşanan değişimi ve iş dünyasının yeni bakış açısını şöyle ortaya koyuyor: “Beğeni kriterlerinde geçen yıla göre önem puanını artırarak öncelik sıralamasında öne çıkan 3 performans kriteri, bölgeye, ekonomiye iş gücü ve yatırımları ile katkısı, bilgi ve teknoloji yatırımları ve finansal sağlamlık. Bu kriterler önümüzdeki yıl yöneticilerin önceliklerinde bu konuların olacağını göstermesi dışında dönüşüm, ülkeye katkı ve finansalları doğru yönetmenin çok önemli konular arasında konumlanacağını da ifade ediyor. Ekolojik çevreye karşı duyarlı olma ve kurumsal sorumluluk gibi dünyayı koruma, topluma fayda yaratma gibi konular kadın yöneticilerin öncelikleri arasında çok güçlü konumlanırken erkek yöneticiler nezdinde oldukça geride kalıyor.” Zenna Araştırma Kurucu Yönetim Kurulu Başkanı Nuran Aksu, gelecek dönemde şirketlerin beğeni ligindeki yerini korumaları ya da bu lige giriş yapabilmeleri için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle dile getiriyor: “İletişimlerinin doğru içerik ve doğru şekilde yapılması çok önemli. Öncelikli alanlarına mutlaka almaları gereken 3 konu da çalışan haklarını ve çalışanları güçlendirici politikaları, itibar yönetimi, istihdam yaratmak ve ekonomik katkı. Fark yaratmak içinse kurumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik performansı çok önemli konular.”



SİNAN KILIÇOĞLU DEUTSCHE TELEKOM TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ

“GELECEĞİN ŞİRKETLERİ DİJİTAL EVRİMİNİ SÜRDÜRENLER OLACAK”



KRİTİK ÖNEM En beğenilen şirketlerin en önemli ortak paydalarından biri teknoloji yatırımlarıyla ön plana çıkmaları. İşini dönüştürmek, etkin yönetmek, rekabette fark yaratmak ve gelecekte de var olmak için teknolojinin ne kadar kritik bir öneme sahip olduğu artık neredeyse tüm sektörler ve şirketler tarafından daha iyi anlaşılıyor. En Beğenilen Şirketler araştırması da bu noktada teknolojiye yatırım yapanların sektörlerinde bir değil birkaç adım öne çıktığının önemli bir kanıtı niteliğinde.



BT YATIRIMLARI Şirketler, kaliteli bir ürün ve hizmet ortaya koymanın, inovatif olmanın, müşteri ve çalışan memnuniyeti sağlamanın, finansal olarak dayanıklı olmanın ve işlerini sürdürülebilir olarak yürütmenin yolunun doğru BT yatırımları yapmaktan geçtiğinin farkında. Öte yandan teknolojiyi etkin kullanmak şirketlerin itibarlarına da önemli katkıda bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojilerine yapılan yatırım, itibarın en önemli bileşeni olan kurumsal vizyon ve güvenilirliğe doğrudan etki ediyor.



ÖNE ÇIKAN TEKNOLOJİLER Üretken yapay zeka, makine öğrenmesi, sürdürülebilir teknolojiler, siber dayanıklılık, kuantum bilişim, robotik süreç otomasyonu, 5G, edge ve bulut bilişim bugün olduğu gibi yakın gelecekte de teknolojiye yön vermeye devam edecek. Dünyayla bağlantı kurmak, işini büyütmek ve her geçen gün artan risklerden korunmak için de şirketlerin bu alandaki gelişmeleri yakından takip etmesi, çalışan kadrolarının gereken yetkinlikte olduğundan emin olmaları önemli.



DEĞİŞİM KÜLTÜRÜ Dijital evrim bitmeyen bir yolculuk. Bu evrimin gerektirdiği adımları atmak, değişim kültürünü yaymak, yeni teknolojilerle yeni iş sahaları oluşturmak, gelirleri artırmak için teknolojiye hiç durmaksızın doğru ve akıllı yatırım yapmak da başarının ve beğeninin en önemli maddesi. Geleceğin başarılı şirketleri dijitalleşmeyi tam olarak benimseyen, kurum kültürünün bir parçası haline getiren ve dijital evrimini en sağlıklı şekilde sürdüren şirketler olacak.











